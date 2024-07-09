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Kerim Alıcı Hatayspor ile yeniden anlaştı!

Son dakika spor haberi: Hatayspor, 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 2 yıllığına yeniden anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2024 Salı 13:20
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Kerim Alıcı Hatayspor ile yeniden anlaştı!

Kerem Alıcı, Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu'nun katıldığı imza töreniyle, kendisini 2 yıl daha bordo-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. Hatayspor'a geçen sezon başında Altınordu'dan 2 milyon TL bonservis bedeliyle transfer edilen Alıcı, 2 yıl daha Hatayspor forması giyecek.

Kulüpten anlaşma ile ilgili açıklamada, "Futbolcumuz Kerim Alıcı, Kulüp Başkanımız Levent Mıstıkoğlu'nun katıldığı imza töreniyle, kendisini 2 yıl daha renklerimize bağlayan imzayı attı. Kerim'e yeniden hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.

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