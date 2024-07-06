Bamgboye imzayı attı

Atakaş Hatayspor, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Funsho Ibrahim Bamgboye'yi kadrosuna kattı. Geçen sezon Romanya takımlarından Rapid Bükreş'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine sportif direktör Fatih Kavlak da katıldı.

BASHIRU LAZIO'DA

Hatayspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Fisayo Dele-Bashiru, İtalya'nın köklü kulübü Lazio'ya transfer oluyor. Serie A ekibinin, Nijeryalı orta saha için bordobeyazlılarla 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.