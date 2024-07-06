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Bamgboye imzayı attı

Hatayspor, Rapid Bükreş’te forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat Funsho Ibrahim Bamgboye’yi renklerine bağladı

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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Bamgboye imzayı attı

Atakaş Hatayspor, Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Funsho Ibrahim Bamgboye'yi kadrosuna kattı. Geçen sezon Romanya takımlarından Rapid Bükreş'te forma giyen 25 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine sportif direktör Fatih Kavlak da katıldı.

BASHIRU LAZIO'DA

Hatayspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Fisayo Dele-Bashiru, İtalya'nın köklü kulübü Lazio'ya transfer oluyor. Serie A ekibinin, Nijeryalı orta saha için bordobeyazlılarla 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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