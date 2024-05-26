Atakaş Hatayspor'da Özhan Pulat: O kadar mutluyum ki...

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Hatayspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip ligde kaldı. Maçın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE ÖZHAN PULAT'IN AÇIKLAMALARI:

Maçın ardından konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Mustafa Kemal Atatürk, 'Hatay benim şahsi meselemdir' dedi. Hatay, bir Nijeryalı'nın, Kongolu'nun, Cezayirli'nin, Fransız'ın, Trabzonlu'nun, Batmanlı'nın ve takımdaki tüm onurlu futbolcuların da şahsi meselesi oldu. Bu galibiyet, bugün konteynerlerde heyecanla bizi izleyen, dualar gönderen, 100 otobüs buraya gelen, buradan gelecek bir mutlu haber için gözyaşlarını tutamayan Hataylı hemşerilerime armağan olsun.

O kadar mutluyum ki. İlk Gaziantep FK maçında dedim ki 'Ben buraya problem üretmeye değil, çözümler bulmaya geldim. Bir gece 01.30'da açılan bir telefonla buraya sabah 06.00'da geldim. Hatay gerçekten hayatımda her zaman çok ayrı yeri olan ve borçlu olduğum bir şehir. Hatay halkının yüzünü biraz güldürebildiysem, biraz acılarını unutturabildiysem benim için en büyük prim de sözleşme de kariyer de bu. Bunun haricinde hiçbir şey umurumda değil. Hatay'a armağan olsun" dedi.