Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI izle! (Hatayspor - Kayserispor canlı)

Hatayspor ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor. İki takım da kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Burak, Ghoulam, Matondo, Aburjania, Strandberg, Dele-Bahiru, Lamkel, Dadaşov
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Boa Morte, Mane, Cardoso, Thiam.
HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hatayspor - Kayserispor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.