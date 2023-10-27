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Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI izle! (Hatayspor - Kayserispor canlı)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 10. hafta maçında Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. İki takım da zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Hatayspor - Kayserispor maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:01 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:01
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Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI izle! (Hatayspor - Kayserispor canlı)

Hatayspor ile Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaşıyor. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalıyor. İki takım da kritik müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Canlı anlatıma haberimizden ulaşabilirsiniz...

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Rivas, Kilama, Burak, Ghoulam, Matondo, Aburjania, Strandberg, Dele-Bahiru, Lamkel, Dadaşov

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal, Karimi, Boa Morte, Mane, Cardoso, Thiam.

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Hatayspor - Kayserispor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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