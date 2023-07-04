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Maksimovic Hatayspor’da

Hatayspor; Napoli, Torino ve Genoa formaları giyen Sırp stoperle 2 yıllık imza attı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Maksimovic Hatayspor’da

Geçen sezon deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor, yeni sezona bomba gibi girecek. Transfer çalışmalarını sürdüren Akdeniz ekibi, stopere yıldız bir ismi getirdi. Bordo-beyazlılar, kariyeri başarılarla dolu Sırp Nikola Maksimovic'i kadrosuna kattı. Son olarak İtalya'da Genoa'da oynayan 31 yaşındaki tecrübeli stoperle 2 yıllık imza atıldı.

Maksimovic, İtalya'da Napoli ve Torino gibi önemli takımlarda da boy gösterdi. Ülkesinde Kızılyıldız'da da ter döken Maksimovic, bu sezon İtalya Serie A'ya yükselen Genoa'dan geçtiğimiz sezon başında ayrıldı ve herhangi bir takımla anlaşmadı. Eylül ayından beri oynamayan 1.93 boyundaki yıldız savunmacı, 25 kez de Sırbistan Milli Takımı'nda forma giydi.

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