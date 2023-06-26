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Hatayspor Onur Arı'yı transfer etti

Son dakika spor haberleri... Deprem felaketi nedeniyle geride bıraktığımız sezon ligden çekilen Atakaş Hatayspor, Eskişehirspor'dan ayrılan Onur Arı'yı renklerine bağladı.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 16:58
Hatayspor Onur Arı'yı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı.

Eskişehirspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, kulübün altyapısından yetişen ve 3 yıldır A takımı forması giyen Onur Arı, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.

Forvet oyuncusu Onur Arı'ya kulübün efsane futbolcularının bulunduğu plaketi vererek başarılar dileyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, "Kendisine kulübümüze kattığı her şey için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

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