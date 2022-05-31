Efsane Alex dönüyor

Sao Paulo altyapısında antrenörlük kariyerine başlayan ve şu an Sao Paulo B Takımı'nın başındaki Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerini bir üst noktaya taşımak istiyor. 44 yaşındaki Alex'in, yeni sezondan itibaren A Takım seviyesinde bir ekipte görev yapmayı planladığı kaydedildi. Bunun üzerine teknik direktör Ömer Erdoğan'la yolları ayıran Hatayspor'un, Alex'i teknik direktörlüğe getirmek için kolları sıvadığı ortaya çıktı. Alex geçtiğimiz günlerde Brezilya basınına verdiği röportajda artık birinci adam olmak istediğini ve buna hazır olduğunu ifade etmişti. Sambacı yıldızın kariyerine, Akdeniz ekibinde başlamaya sıcak baktığı öğrenildi.