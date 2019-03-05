Yıldız halterciler ABD'de podyuma çıkacak
05 Mart 2019, Salı
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Yıldız halterciler 'de podyuma çıkacak

Yıldız halterciler ABD'de podyuma çıkacak

, 'nin kentinde yapılacak.

yapılan açıklamaya göre, 8-15 Mart tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 41 ülkeden 342 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi şampiyonada 7'si erkek toplam 16 sporcu temsil edecek.

Şampiyonaya katılacak milli sporcular, 'ye gitti. Kafileye başkanlık eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı , "Burada en iyi sonuçları almak için elimizden geleni yapacağız. Allah'ın izniyle İstiklal Marşı'mızı dinleteceğiz. Tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

'nda madalya mücadelesi verecek sporcular şunlar:

Erkekler: Serkan Turan, Mustafa Erdoğan (49 kilo), Hacı Osman Çabuk (55 kilo), Yusuf Fehmi Genç (61 kilo), Turan Güngör (67 kilo), Ramazan Zeydanlı (73 kilo), Onur Demirci (96 kilo)

Kadınlar: Zeliha Ülker, Cansu Bektaş (40 kilo), Bahar Korubeyi (45 kilo), Nida Karasakal, Gamze Nur Sarıkaya (49 kilo), Cansel Özkan (55 kilo), Dilara Narin, Dilara Uçan (76 kilo), Nuran Yalçın (+81 kilo)

  1. 05.03.2019
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