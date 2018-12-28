Dünya Şampiyonu Naim Süleymanoğlu, hayatını kaybetti. Japon sevgilisinden bir kızı olduğu öğrenildi... Sekai Mori'nin iddiası DNA testi ile tescillendi. Esin ve Sezin Süleymanoğlu kardeşler ablalarını kabullendi.

Naim Süleymanoğlu... Tüm zamanların en iyi haltercisi olarak tarihe geçti. 6 dünya, 9 olimpiyat rekoru kırarak Türk bayrağını göndere çekti. "Cep Herkül'ü olarak tarihe geçen Süleymanoğlu, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Takvim'in haberine göre; Süleymanoğlu toprağa verilirken, Japon Sekai Mori adlı genç kızdan ilginç bir iddia geldi: "Süleymanoğlu benim babam..." Mori, babalık davası açıp mirastan pay istedi. Süleymanoğlu'nun kızları Sezin ve Esin, itiraz etti. Mori'yi kabul etmeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine haltercinin mezarının açılmasına karar verildi. DNA testi sonucunda Mori'nin Süleymanoğlu'nun kızı olduğu kesinleşti. Büyükçekmece 4'üncü Aile Mahkemesi, Süleymanoğlu'nun Mori'nin biyolojik babası olduğuna hükmetti. Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir, "Esin ve Sezin Süleymanoğlu, dosyayı istinaf etmek istemediler, ablalarını kabullendiler" dedi.





Süleymanoğlu, 1991'de Seul Olimpiyatları'na gitti. Kyoto Mori isimli bir gazeteciyle tanıştı. Bu birlikten Sekai dünyaya geldi. Ünlü halterci hasta yatağında "Kızımı bulun" diye vasiyet etti. İşte vasiyeti yerine getirildi.

Esin ve Sezin babalarından kalan 100 milyon dolarlık gayrimenkulleri Japon ablalarıyla paylaşacak.