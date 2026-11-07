Tusder defnedildi

Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder’in bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babası Süleyman Tusder son yolculuğuna uğurlandı.
Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2026 06:50
Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren babası Süleyman Tusder son yolculuğuna uğurlandı. Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Karşıyaka camiası ve taraftarlar katıldı. Tusder'in cenazesi Soğukkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.