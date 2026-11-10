Türkiye Belçika maçında forvet kim olacak, santrfor mevkiinde hangi futbolcu oynayacak? A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım 2026 Perşembe günü UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci karşılaşmasında Belçika'yı konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın hücum hattında yapacağı tercihler merak ediliyor. Deneyimli çalıştırıcı, karşılaşmaya santrforla çıkacaklarını açıklarken Enes Ünal ve Deniz Gül ilk 11 için değerlendirilen adaylar arasında bulunuyor. Peki, Türkiye-Belçika maçında forvet kim oynayacak? Sergen Yalçın kimi santrfor oynatacak? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇINDA FORVET KİM OLACAK?

A Milli Takım'ın Belçika karşılaşmasında santrfor mevkiinde görev yapacak futbolcu henüz kesinleşmedi. Teknik direktör Sergen Yalçın, 6 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında ay-yıldızlı ekibin hücum planına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Belçika ve Fransa karşılaşmalarında farklı bir oyun anlayışı kullanacaklarını belirten deneyimli teknik adam, "Santrforla oynayacağız. Sistemimiz biraz daha farklı olacak." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından gözler aday kadroda bulunan Enes Ünal ve Deniz Gül'e çevrildi. Her iki futbolcu da santrfor pozisyonunda görev yapabiliyor.

Enes Ünal, bazı muhtemel 11 değerlendirmelerinde ilk sırada gösterilirken Deniz Gül de Belçika karşılaşmasında forma giymesi beklenebilecek alternatifler arasında yer alıyor.

SERGEN YALÇIN BELÇİKA MAÇINDA KİMİ SANTRFOR OYNATACAK?

Sergen Yalçın, Belçika karşılaşmasında klasik bir santrfor kullanacağını açıklamasına rağmen ilk 11'de tercih edeceği futbolcunun adını duyurmadı.

A Milli Takım Teknik Direktörü, oyuncuların fiziksel durumunu ön planda tutacağını belirterek Belçika maçının önemine dikkat çekti.

Deneyimli çalıştırıcı, daha önceki maçlarda istenen sonuçların alınamadığını ve kalan iki karşılaşmada farklı bir sistem uygulanacağını ifade etti.

Bu doğrultuda Enes Ünal ve Deniz Gül'ün maç öncesi antrenman performansları ile fiziksel hazırlıkları, santrfor tercihinde belirleyici olabilecek.

ENES ÜNAL TÜRKİYE BELÇİKA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen Enes Ünal, Sergen Yalçın tarafından açıklanan 26 kişilik A Milli Takım aday kadrosunda bulunuyor.

29 yaşındaki futbolcu, santrfor pozisyonunda görev yapması ve uluslararası maç tecrübesi nedeniyle Belçika karşılaşmasında ilk 11 için değerlendirilebilecek isimlerin başında geliyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun aday kadro verilerine göre Enes Ünal, A Milli Takım formasıyla 34 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Ancak Enes Ünal'ın Belçika karşılaşmasına ilk 11'de başlayacağına ilişkin teknik heyetten kesin bir açıklama yapılmadı.

DENİZ GÜL BELÇİKA MAÇINDA İLK 11'DE OLACAK MI?

Galatasaray forması giyen Deniz Gül de Türkiye-Belçika karşılaşması için açıklanan aday kadroda yer alıyor.

22 yaşındaki santrfor, hücum hattındaki fiziksel özellikleri ve ceza sahası içindeki etkinliğiyle Sergen Yalçın'ın değerlendirebileceği seçeneklerden biri.

Türkiye Futbol Federasyonunun kayıtlarına göre genç oyuncu, 10 Kasım 2026 itibarıyla A Milli Takım'da 14 karşılaşmaya çıktı ve 2 gol attı.

Deniz Gül'ün Belçika karşılaşmasında ilk 11'de mi yoksa maçın ilerleyen bölümlerinde mi görev yapacağı henüz belli değil.

BARIŞ ALPER YILMAZ BELÇİKA MAÇINDA FORVET OYNAYACAK MI?

A Milli Takım'ın hücum hattındaki bir diğer seçenek Barış Alper Yılmaz olacak. Galatasaray forması giyen futbolcu, kanatların yanı sıra santrfor pozisyonunda da görev yapabiliyor.

Sergen Yalçın'ın Belçika karşılaşmasında klasik bir santrfor kullanacağını belirtmesi, Enes Ünal ve Deniz Gül seçeneklerini öne çıkarıyor.

Bununla birlikte Barış Alper Yılmaz'ın farklı hücum pozisyonlarında oynayabilmesi, maç içerisindeki taktik değişikliklerde teknik heyete alternatif sunuyor.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇINDA FORVET ADAYLARI KİMLER?

Sergen Yalçın'ın 6 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı A Milli Takım aday kadrosunda forvet kategorisinde yedi futbolcu bulunuyor.

Türkiye'nin Belçika maçı aday kadrosundaki hücum oyuncuları:

Enes Ünal – Getafe

Deniz Gül – Galatasaray

Barış Alper Yılmaz – Galatasaray

İlhan Fakılı – Beşiktaş

Aral Şimşir – Trabzonspor

Oğuz Aydın – Fenerbahçe

Yunus Akgün – Galatasaray

Bu oyuncuların tamamı santrfor değil. Kanatlarda ve farklı hücum pozisyonlarında görev yapabilen isimler de aday kadronun forvet grubunda yer alıyor.

Sergen Yalçın'ın son değerlendirmelerinin ardından Belçika karşılaşmasına başlayacak ilk 11 netleşecek.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI İLK 11'İ AÇIKLANDI MI?

Türkiye-Belçika maçının resmî ilk 11'i henüz açıklanmadı. Sergen Yalçın'ın sahaya süreceği futbolcuların isimleri karşılaşma öncesinde duyurulacak.

Bazı muhtemel 11 değerlendirmelerinde santrfor pozisyonunda Enes Ünal'a yer veriliyor. Ancak bu tahminler teknik heyetin kesin tercihini yansıtmıyor.

A Milli Takım'da hücum hattının son şekli, karşılaşma öncesindeki teknik ve fiziksel değerlendirmelerin ardından belli olacak.

TÜRKİYE BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un beşinci haftasında Belçika ile 12 Kasım 2026 Perşembe günü karşılaşacak.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maç: Türkiye - Belçika

Tarih: 12 Kasım 2026 Perşembe

Saat: 20.00

Stadyum: Gürsel Aksel Stadyumu

Şehir: İzmir

Yayın kanalı: ATV

Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Sandro Schärer yönetecek. Türkiye, Belçika karşılaşmasının ardından 15 Kasım Pazar günü Fransa deplasmanına çıkacak.