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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Galatasaray Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme yeniden Trabzonspor'un eski yıldızı olan ve şimdilerde Fiorentina formasını terleten Christ Inao Oulai geldi. Bu transferdeki Dursun Özbek detayı ise dikkat çekiyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 16:20
Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Galatasaray milli araya Amedspor'u 4-3'lük skorla mağlup ederek girdi.

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Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Cimbom aldığı galibiyet ile ligde 28 puan ile liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Galatasaray, Devler Ligi'nde ise sahasında son olarak Stuttgart'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi'nde 6 puanla 18. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Hem Avrupa'da hem Türkiye'de aldığı başarılı sonuçlarla yüzlerin güldüğü Galatasaray'da transferde de sıcak gelişmeler söz konusu.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Milliyet'in haberine göre; Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı ve Oulai yeniden gündeme geldi.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Geçen sezon Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla İtalyan ekibi Fiorentina'nın yolunu tutan futbolcu yeni takımında henüz gol ya da asist ile tanışamadı.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Cimbom'da transfer için harekete geçerken tetikte beklenme kararı alındı.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

Oulainin de sarı-kırmızılı formayı terletmek istediği aktarılıyor.

Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…

ÖZBEK BİZZAT İSTİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ise 20 yaşındaki orta sahanın transferini bizzat çok istediği ve bu doğrultuda kolları sıvadığı bilgisi var.

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