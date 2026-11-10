Galatasaray'da transferde sıcak gelişme! Christ Inao Oulai…
Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda gündeme yeniden Trabzonspor'un eski yıldızı olan ve şimdilerde Fiorentina formasını terleten Christ Inao Oulai geldi. Bu transferdeki Dursun Özbek detayı ise dikkat çekiyor...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 16:20
Okan Buruk'un öğrencileri, Devler Ligi'nde 6 puanla 18. sırada bulunuyor.
Hem Avrupa'da hem Türkiye'de aldığı başarılı sonuçlarla yüzlerin güldüğü Galatasaray'da transferde de sıcak gelişmeler söz konusu.
Milliyet'in haberine göre; Cimbom'da flaş bir gelişme yaşandı ve Oulai yeniden gündeme geldi.
Geçen sezon Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla İtalyan ekibi Fiorentina'nın yolunu tutan futbolcu yeni takımında henüz gol ya da asist ile tanışamadı.
Cimbom'da transfer için harekete geçerken tetikte beklenme kararı alındı.
Oulainin de sarı-kırmızılı formayı terletmek istediği aktarılıyor.
ÖZBEK BİZZAT İSTİYOR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in ise 20 yaşındaki orta sahanın transferini bizzat çok istediği ve bu doğrultuda kolları sıvadığı bilgisi var.
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