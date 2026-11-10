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Anasayfa Real Madrid Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı!

Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı!

Real Madrid’in Valencia maçında Arda Güler’den örnek davranış! Milli futbolcu, penaltı bekleyebileceği pozisyonda hakeme gerçeği söyleyerek Fair-Play ruhuna yakışan bir harekete imza attı.

Real Madrid Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2026 00:59 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2026 01:12
Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı!

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Valencia karşılaşmasında sergilediği centilmence hareketle gündeme geldi.

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından hakemle konuşan 21 yaşındaki yıldız, pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.

Arda Güler'in hakeme, "Bana neredeyse vuruyordu ama bu bir penaltı değildi." dediği öğrenildi.

Genç futbolcunun bu dürüst davranışı, Fair-Play adına örnek bir hareket olarak takdir topladı.

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