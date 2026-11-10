Arda Güler’den örnek Fair-Play davranışı!

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Valencia karşılaşmasında sergilediği centilmence hareketle gündeme geldi.

Karşılaşmada yaşanan bir pozisyonun ardından hakemle konuşan 21 yaşındaki yıldız, pozisyonun penaltı olmadığını belirtti.

Arda Güler'in hakeme, "Bana neredeyse vuruyordu ama bu bir penaltı değildi." dediği öğrenildi.

Genç futbolcunun bu dürüst davranışı, Fair-Play adına örnek bir hareket olarak takdir topladı.

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