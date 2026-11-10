Lewis Hamilton'dan Mısır ile Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'na ziyaret

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 19:24 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 19:28

Formula 1’in 7 kez dünya şampiyonu olan yıldız pilotu Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’nı ziyaret ederek Filistinli yaralı ve hastaların kabul sürecini ve Gazze’ye ulaştırılan insani yardım çalışmalarını yerinde inceledi.

Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Hamilton, ziyaret kapsamında Filistinli yaralı ve hastaların kabul sürecini ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.