Batrakov'un menajerinden flaş transfer açıklaması! Premier Lig...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezon başında transfer olduğu Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla yıldızını parlatan Aleksey Batrakov'un adı Premier Lig devleriyle anılıyordu. Rus yıldızın menajeri Vladimir Kuzmichev, oyuncusunun geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 14:22
Sarı-kırmızılı yöneticilerin ise transfer söylentilerinin artmasının ardından, Batrakov ile yeni sözleşme imzalayarak 55 milyon Euro olan serbest kalma bedelini 100 milyon Euro'ya çıkarmak istediği iddia edilmişti.
İngiliz basını, Manchester United, Arsenal ve Chelsea'nin Batrakov ile ilgilendiğini yazdı.
Üç Premier Lig devinin yanı sıra Liverpool'un da Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçına gözlemci gönderdiği iddia edildi.
Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, Liverpool iddialarıyla ilgili flaş bir açıklama yaptı.
"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN GELMİŞ OLABİLECEKLERİ AKLINIZA GELMİYOR MU?
Rus basınından Match TV'ye konuşan Kuzmichev, "Liverpool gözlemcilerinin Stuttgart maçında Batrakov'u izlemek için loca tuttuğu doğru mu?" sorusuna "Ertesi gün oynanacak Fenerbahçe maçını izlemek için gelmiş olabilecekleri aklınıza gelmiyor mu? Belki aynı zamanda Aleksey'i de izlemek istemişlerdir. Neden geldiklerini bilmiyorum ama orada bulunup Aleksey'in oyununu analiz etmiş olmaları mümkün." yanıtını verdi.
"TRANSFER İÇİN BİRAZ BEKLEYELİM"
Vladimir Kuzmichev, "Batrakov'un şu anda Premier Lig'e transfer olmasını gerçekçi buluyor musunuz?" sorusunu ise "Biraz bekleyelim. Yeni kulübünde henüz 3 ay geçirdi, biz şimdiden başka transferleri konuşuyoruz." şeklinde yanıtladı.
Aleksey Batrakov, bu sezon Galatasaray formasıyla 13 maça çıktı.
Rus futbolcu, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
21 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2031 yılına kadar devam ediyor.
Batrakov'un güncel piyasa değeriyse 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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