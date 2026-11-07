Erzurum'a süper kompleks

Erzurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce müjdesini verdiği 20 bin kişilik modern stadyumun yanı sıra spor salonları ve yüzme havuzunu kapsayan, büyük bir spor ve yaşam merkezine kavuşacak. Yakutiye ilçesinde ağustosta 160 dönümlük arazide yapımına başlanan kompleksin yükseleceği alanda, fore kazık makineleriyle zemin çalışmaları gerçekleştirilirken, kepçelerle yapılan kazı işlemleriyle inşaat sahası temel aşamasına hazırlanıyor. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, "İnşallah Erzurumspor'umuz çok modern bir stadyuma kavuştuğunda maçlarını burada oynayacak ve seyircilerimiz de daha nezih ve modern bir statta maçları izleyecek. Burada 5 bin kişilik spor salonu, voleybol ve basketbol salonu, 10'a yakın bireysel spor salonları, kafeteryalar, mescitler, insanların zaman geçirebileceği rekreasyon alanları bulunacak" dedi.