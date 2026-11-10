A Milli Futbol Takımımız Belçika maçının hazırlıklarını sürdürdü

Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 18:01

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ile oynayacağı maçın hazıırlıklarını sürdürdü. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. İşte o görüntüler...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.



TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 pas çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise Belçika müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. Tedavisine devam edilen Aral Şimşir, bireysel programı doğrultusunda çalıştı. Bu akşam yapılan idmanı Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Hacıosmanoğlu da takip etti.



Ayrıca idmanda saha kenarına taktik ve duran top çalışmaları için analiz toplantısında gösterilen direktifleri, bir kez daha sahada futbolculara anlık olarak aktarmak amacıyla LED ekran yerleştirildi.



A Milli Takım, yarın saat 11.30'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve bir futbolcu saat 18.00'de mücadelenin oynayacağı Gürsel Aksel Stadyumu'nda düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

