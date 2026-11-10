Spor camiasından 10 Kasım paylaşımları

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü nedeniyle spor camiasından 10 Kasım mesajları yayımlandı. İşte yapılan o paylaşımlar...
Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz. 10 Kasım, millet olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğumuz sevgi, saygı ve bağlılığımızı ifade ettiğimiz özel bir gün olmanın yanı sıra, O'nun bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i koruma, yaşatma ve gösterdiği çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda ilerleme kararlılığımızı bir kez daha yenilediğimiz anlamlı bir gündür. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları, şehitlerimiz ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.— TFF (@TFF_Org) November 10, 2026
Bir 10 Kasım'da daha sana duyduğumuz sonsuz özlemle, Atam… #AçtığınYolda https://t.co/wdlLlvMvlI— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2026
Mustafa Kemal Atatürk; fikirleri, milletimizin bağımsızlık yolunda gösterdiği mücadeledeki azim ve kararlılığı ile sadece Türk ulusunun değil, dünyanın saygısını kazanmış olan eşsiz bir liderdir. Aziz hatırası, düşünceleri, bize armağan ettiği Cumhuriyet ilelebet yaşayacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 9, 2026
Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 88. yılında saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. https://t.co/BwSeXSFgP1— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 9, 2026
İmzanı attığın Cumhuriyetin ilelebet bekçisiyiz. ∞ Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz. #İlelebetİzindeyiz | 1881-193∞ https://t.co/btwolCovEG— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 9, 2026