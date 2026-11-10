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Anasayfa Alanyaspor Corendon Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi!

Corendon Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi!

Alanyaspor, teknik direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Alanyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 21:18 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2026 21:19
Corendon Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da son 4 maçını kaybeden Portekizli teknik adam Joao Pereira ile yollar ayrılmıştı.

Alanyaspor bu gelişmeden kısa süre sonra takımın başına Uğur Uçar'ın getirildiğini resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Hoş geldin Uğur Uçar!

Kulübümüz, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

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