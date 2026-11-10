Corendon Alanyaspor'da Uğur Uçar dönemi!

Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da son 4 maçını kaybeden Portekizli teknik adam Joao Pereira ile yollar ayrılmıştı.
Alanyaspor bu gelişmeden kısa süre sonra takımın başına Uğur Uçar'ın getirildiğini resmen açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
"Hoş geldin Uğur Uçar!
Kulübümüz, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."
Hoş geldin Uğur Uçar! Kulübümüz, Teknik Direktör Uğur Uçar ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Uğur Uçar'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz. #CorendonAlanyaspor https://t.co/POVEgnM8Ho— Corendon Alanyaspor 🌊☀️ (@Alanyaspor) November 10, 2026