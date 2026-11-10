Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Ümit Akdağ'ın cezası belli oldu. Milliyet'in haberine göre; kırmızı kart nedeniyle takımının bu kulvardaki bir sonraki maçı olan Celtic deplasmanında otomatik olarak forma terletemeyen stopere ekstradan bir maç daha ceza verildi.

UEFA Disiplin Kurulu Ümit Akdağ'a, disiplin yönetmeliğinin 15/1 maddesindeki 'oldukça sert müdahale' nedeniyle 2 maç men verildiğini duyurdu.

BATUM'DA SAHADA OLAMAYACAK

Beşiktaş'ın sezon başında Corendon Alanyaspor'dan transfer ettiği Ümit Akdağ, bu yaptırımın ardından sıradaki maçta forma giyemeyecek.

Celtic maçı kadrosunda yer almayan 23 yaşındaki oyuncu, Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer Sheva ile oynanacak sıradaki Avrupa Ligi karşılaşmasında da sahada takımını yalnız bırakacak.