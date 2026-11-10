Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken Real Madrid forması giyen Brahim Diaz hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, İspanyol devinde istediği süreleri bulamayan 27 yaşındaki Faslı yıldızı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Ocak ayında hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Diaz için iki farklı transfer formülünü değerlendirebileceği belirtildi. Peki, Brahim Diaz Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş, Real Madrid'e teklif yaptı mı? Yıldız futbolcunun sözleşmesi ne zaman bitiyor? İşte transfer gündemindeki son gelişmeler...

BRAHIM DIAZ BEŞİKTAŞ'A MI GELİYOR?

Beşiktaş'ın ocak ayı transfer döneminde hücum hattına yapacağı takviyeler için Real Madrid'in Faslı yıldızı Brahim Diaz'ı gündemine aldığı iddia edildi.

Takvim'in 10 Kasım 2026 tarihli haberine göre siyah-beyazlı yönetim, İspanyol ekibinde düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını değerlendiriyor.

Özellikle sağ kanatta kaliteyi artırmak isteyen Beşiktaş'ın, Diaz'ın Real Madrid'deki geleceğini ve olası ayrılık koşullarını takip ettiği öne sürüldü.

Ancak Beşiktaş ile Real Madrid arasında resmî bir teklif, anlaşma veya transfer görüşmesi yapıldığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ'TA BRAHIM DIAZ TRANSFERİ İÇİN 2 FORMÜL

Beşiktaş'ın Brahim Diaz'ı kadrosuna katmak istemesi halinde oyuncunun yüksek maliyeti önemli bir engel oluşturabilir.

Siyah-beyazlıların olası transfer için değerlendirebileceği ilk seçeneğin kiralama olduğu belirtiliyor. Bu formülle yüksek bonservis ödemesinden kaçınılması hedeflenebilir.

İkinci seçenek ise futbolcunun bonservisinin taksitli ödeme planıyla alınması. Ancak bu ihtimalin hayata geçirilmesi için Real Madrid'in transfer koşulları ve oyuncunun sözleşme durumunun netleşmesi gerekiyor.

Diaz'ın maaş beklentisi ve İspanyol kulübünün ara transfer döneminde ayrılığa izin verip vermeyeceği de sürecin belirleyici unsurları arasında yer alıyor.

BRAHIM DIAZ REAL MADRID'DE KAÇ MAÇ OYNADI?

Brahim Diaz, 2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla istediği süreleri bulmakta zorlandı.

Faslı futbolcu, 10 Kasım 2026 itibarıyla La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 9 karşılaşmada görev aldı. Bunların yalnızca 2'sine ilk 11'de başlayan Diaz, toplam 249 dakika sahada kaldı.

Oyuncunun iki organizasyondaki forma süreleri şöyle:

La Liga: 6 maç, 149 dakika

UEFA Şampiyonlar Ligi: 3 maç, 100 dakika

Toplam: 9 maç, 249 dakika

Real Madrid'in resmî istatistiklerinde de yer alan sınırlı forma süresi, Faslı yıldızın ocak ayında farklı bir takıma transfer olabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

BRAHIM DIAZ'IN REAL MADRID İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Brahim Diaz'ın sözleşme durumu, Beşiktaş'a transfer ihtimalini etkileyebilecek en önemli konulardan biri.

Real Madrid'in 2023 yılında yaptığı resmî açıklamaya göre Faslı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

Yeni sözleşmeye ilişkin resmî duyurunun bulunmaması nedeniyle oyuncunun kontrat durumuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Bu ayrıntı, olası bonservis ve kiralama görüşmelerinin şartlarını doğrudan etkileyebilir.

BRAHIM DIAZ İÇİN JUVENTUS İDDİASI

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu öne sürülen Brahim Diaz ile ilgilenen tek kulübün siyah-beyazlılar olmadığı iddia ediliyor.

İtalyan ekibi Juventus'un da 27 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği belirtiliyor. Daha önce de Diaz ile ilgilendiği aktarılan Serie A temsilcisinin, Real Madrid'deki gelişmelere göre transfer ihtimalini değerlendirebileceği öne sürülüyor.

Oyuncunun Avrupa'dan başka taliplerinin bulunması ihtimali ve yüksek maliyeti, Beşiktaş açısından transferin gerçekleşmesini zorlaştırabilecek faktörler arasında gösteriliyor.

BRAHIM DIAZ HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

3 Ağustos 1999'da İspanya'nın Malaga kentinde dünyaya gelen Brahim Diaz, Fas Milli Takımı formasını giyiyor.

Hücum hattında birden fazla bölgede görev yapabilen yıldız futbolcu, ağırlıklı olarak sağ kanatta oynuyor. Diaz, ihtiyaç duyulduğunda on numara ve sol kanat pozisyonlarında da forma giyebiliyor.

Manchester City altyapısında yetişen Diaz, 2019 yılında Real Madrid'e transfer oldu. Daha sonra Milan'da kiralık olarak üç sezon geçiren futbolcu, 2023 yazında İspanyol ekibine geri döndü.

BEŞİKTAŞ BRAHIM DIAZ İÇİN TEKLİF YAPTI MI?

Brahim Diaz'ın Beşiktaş'a transfer olacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Siyah-beyazlıların oyuncuyu değerlendirdiği yönündeki haberler, transferin tamamlandığı veya tarafların anlaşmaya vardığı anlamına gelmiyor.

Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 5 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı açıklamada Diaz'ın o dönem kulübün transfer gündeminde bulunmadığını belirtmişti.

Kasım ayında ortaya atılan yeni iddiaların ardından siyah-beyazlı yönetimden transfer görüşmelerinin başladığını doğrulayan yeni bir açıklama gelmedi.

Beşiktaş'ın olası bir girişimde bulunup bulunmayacağı ve Real Madrid'in oyuncunun ayrılığına nasıl yaklaşacağı, ocak ayı transfer dönemi öncesinde merak edilen konular arasında bulunuyor.