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Trabzonspor Basketbol Selçuk Ernak ile yolları ayırdı

Trabzonspor Basketbol’da beklenen ayrılık resmiyet kazandı. Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Sabah BC karşısında alınan 91-72’lik mağlubiyetin ardından bordo-mavili yönetim, Başantrenör Selçuk Ernak ile yolları ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 23:21
Trabzonspor Basketbol Selçuk Ernak ile yolları ayırdı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Sabah BC ile karşı karşıya gelen Trabzonspor Basketbol, parkeden 91-72'lik yenilgiyle ayrıldı. Alınan bu sonucun ardından takımda yaşanan gelişmelerin sonucunda teknik ekipte değişikliğe gidildi.

Bordo-mavili kulüp, 10 Kasım 2026 tarihinde yaptığı resmî açıklamayla Başantrenör Selçuk Ernak'ın görevine son verildiğini duyurdu.

TRABZONSPOR'DAN RESMÎ AÇIKLAMA

Trabzonspor Basketbol Kulübü, ayrılık kararını kamuoyuyla paylaştığı açıklamada şu ifadelerle duyurdu:

"Trabzonspor Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir.

Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Bu açıklamayla birlikte Selçuk Ernak'ın Trabzonspor Basketbol'daki görev süresi sona ererken, bordo-mavili ekipte gözler yeni başantrenörün kim olacağına çevrildi. Yönetimin teknik kadro konusunda nasıl bir yol haritası izleyeceği ise merak konusu oldu.

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