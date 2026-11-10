CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Fenerbahçe Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Danilo'yu gündemine almıştı. 25 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 16:05
Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesiyle birlikte yeni bir sayfa açtı.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı tarihi bir zafer elde eden sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Şampiyonluk umutlarının yeniden yeşerdiği Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse orta saha transferi...

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek'in sezon genelinde beklenen performansı verememesi sonrası orta saha transferi için çalışmalar hızlandı.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Brezilya basınından Jornal Cruzeiro de Sul'un haberine göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Botafogo forması giyen Danilo'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Ancak Brezilya ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanamadı.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

40 MİLYON EURO İSTEDİLER

Haberde Botafogo'nun Danilo'nun transferi için 40 milyon Euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise ara transfer dönemindeki yeni oyuncular için yaklaşık 30 milyon Euro'luk bütçeye sahip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Brezilyalı futbolcunun Botafogo ile sözleşmesinin Temmuz 2029'a kadar devam ettiği ve kontratında 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

BIDON DA LİSTEDE

Sarı-lacivertlilerin yalnızca Danilo ile ilgilenmediği, Corinthians forması giyen Breno Bidon'u da takip ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

Fenerbahçe'nin ayrıca Avrupa liglerinde forma giyen farklı orta saha oyuncularını da değerlendirdiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu

İŞTE O HABER

Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı
Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi...
DİĞER
Türkiye'de bunları yiyen yiyene! Görenlerin çoğu denemeye cesaret edemiyor
Başkan Erdoğan'dan Atatürk'ü Anma Töreni'nde iç cephe mesajı: Cumhuriyet'i yeniden cumhur ile buluşturduk... Sivil anayasa mesajı
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a El Khannouss müjdesi!
Batrakov'dan çok konuşulacak sözler! F.Bahçe ve Salah...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sarı-lacivertlilerin gönderdiği Musaba'ya talip çıktı Sarı-lacivertlilerin gönderdiği Musaba'ya talip çıktı 15:34
Batum'daki maçta yer alamayacak! Batum'daki maçta yer alamayacak! 15:31
G.Saray'dan Atatürk için anma töreni G.Saray'dan Atatürk için anma töreni 14:45
F.Bahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı F.Bahçe, Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı 14:41
Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı Batrakov Premier Lig'e mi gidiyor? Menajeri resmen açıkladı 14:22
Yusuf Sarı ameliyat oldu Yusuf Sarı ameliyat oldu 13:47
Daha Eski
Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... Yıldırım'dan Kuyt'a sürpriz teklif! Yeni görevi... 13:26
İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! İşte Uluslar Ligi'nin en değerli takımları! 12:26
A Milli Takım'ın maçına İsviçreli hakem! A Milli Takım'ın maçına İsviçreli hakem! 12:20
A Milli Takım Atatürk'ü andı A Milli Takım Atatürk'ü andı 11:44
Alperen coştu! Houston Rockets kazandı Alperen coştu! Houston Rockets kazandı 11:40
Cimbom'da zemin çalışmaları başlıyor! Cimbom'da zemin çalışmaları başlıyor! 11:25