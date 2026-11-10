Fenerbahçe'ye Danilo şoku! Tüm planlar altüst oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Danilo'yu gündemine almıştı. 25 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin şok bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 16:05
Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse orta saha transferi...
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek'in sezon genelinde beklenen performansı verememesi sonrası orta saha transferi için çalışmalar hızlandı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotasını Brezilya'ya çevirdi.
Brezilya basınından Jornal Cruzeiro de Sul'un haberine göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Botafogo forması giyen Danilo'yu gündemine aldı.
Ancak Brezilya ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanamadı.
40 MİLYON EURO İSTEDİLER
Haberde Botafogo'nun Danilo'nun transferi için 40 milyon Euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise ara transfer dönemindeki yeni oyuncular için yaklaşık 30 milyon Euro'luk bütçeye sahip olduğu belirtildi.
Brezilyalı futbolcunun Botafogo ile sözleşmesinin Temmuz 2029'a kadar devam ettiği ve kontratında 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu aktarıldı.
BIDON DA LİSTEDE
Sarı-lacivertlilerin yalnızca Danilo ile ilgilenmediği, Corinthians forması giyen Breno Bidon'u da takip ettiği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin ayrıca Avrupa liglerinde forma giyen farklı orta saha oyuncularını da değerlendirdiği kaydedildi.
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