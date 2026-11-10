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Anasayfa Fenerbahçe Musaba nereye transfer oldu, satıldı mı, kiralandı mı?

Musaba nereye transfer oldu, satıldı mı, kiralandı mı?

Musaba nereye transfer oldu sorusu, Hollandalı futbolcunun İngiltere'deki performansıyla yeniden gündeme geldi. Sezon başındaki takım değişikliğinin ardından Norwich City'nin oyuncuyla ilgili planı ve Fenerbahçe'nin bonservis konumu yeniden gündemde kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2026 15:34
Musaba nereye transfer oldu, satıldı mı, kiralandı mı?

Anthony Musaba'nın kariyerindeki son gelişmeler futbol gündemine geldi. Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'ye kiraladığı Hollandalı futbolcu, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Norwich'in başarılı kanat oyuncusunun bonservisini almayı düşündüğü belirtildi. Peki, Musaba nereye transfer oldu, şu anda hangi takımda oynuyor? Anthony Musaba kaça satıldı? İşte merak edilen transfer ayrıntıları...

ANTHONY MUSABA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Anthony Musaba, 2026-2027 sezonunda İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City forması giyiyor. Fenerbahçe, Hollandalı futbolcuyu 19 Ağustos 2026 tarihinde bir sezonluğuna İngiliz ekibine kiraladı.

Norwich City de kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla Musaba'nın sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu. Dolayısıyla oyuncunun mevcut takımı Norwich City olsa da bonservisi Fenerbahçe'de bulunuyor.

NORWICH CITY MUSABA'YI SATIN ALACAK MI?

Norwich City'de gösterdiği performansla beğeni kazanan Anthony Musaba'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Fotomaç'ın 10 Kasım 2026 tarihli haberine göre İngiliz ekibi, Hollandalı futbolcunun bonservisini almayı düşünüyor.

Musaba, Norwich formasıyla Championship'te şu ana kadar 13 karşılaşmada görev aldı. 668 dakika sahada kalan 25 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

Norwich'in oyuncunun performansından memnun olduğu ve kalıcı transfer seçeneğini değerlendirdiği aktarılırken henüz resmî bir bonservis anlaşması açıklanmadı.

MUSABA KAÇ MİLYON EUROYA SATILDI?

Anthony Musaba'nın bonservis bedeliyle ilgili merak edilen ayrıntı, Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye gerçekleşen transferinde ortaya çıkıyor.

Hollandalı futbolcu, Ocak 2026'da Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu. Transfer kayıtlarında bu geçişin bedeli 5 milyon euro olarak yer aldı. Fenerbahçe'nin KAP'a sunduğu faaliyet raporunda da Musaba'nın transfer edildiği ve oyuncuyla 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı doğrulandı. Ancak raporda bonservis tutarı ayrıca açıklanmadı.

Burada önemli bir ayrıntı bulunuyor: Musaba, Fenerbahçe'den Norwich City'ye bonservisiyle satılmadı. İngiliz ekibine kiralık olarak gönderildi. Bu nedenle Norwich'in Fenerbahçe'ye ödediği kesinleşmiş bir satış bedeli bulunmuyor.

MUSABA'NIN BONSERVİSİ HANGİ TAKIMDA?

Anthony Musaba'nın bonservisi Fenerbahçe'de bulunuyor. Norwich City ile yapılan anlaşma sezonluk kiralama şeklinde gerçekleşti.

İngiliz ekibinin futbolcuyu kalıcı olarak kadrosuna katma düşüncesi ise transferin sezon sonunda yeniden gündeme gelebileceğine işaret ediyor. Ancak taraflar arasında tamamlanmış bir bonservis anlaşması bulunmuyor.

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