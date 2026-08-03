Türk futbolseverlerin kilitlendiği kritik saatler geldi çattı. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle 2026-2027 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu eşleşmeleri resmiyet kazanıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bir sonraki turdaki muhtemel rakiplerinin belli olacağı kura törenini anbean takip etmek isteyen sporseverler "UEFA kura çekimi canlı izle", "UEFA TV canlı yayın linki", "Fenerbahçe play-off rakibi kim oldu?" ve "Beşiktaş - Trabzonspor kura çekimi hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off kura çekimi TSİ 13.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Beşiktaş ve Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi Play-Off kura çekimi TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi Play-Off kurası TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.

UEFA KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

UEFA kura çekimi, UEFA'nın resmi dijital yayın platformu UEFA TV (uefa.com) üzerinden tüm dünyada ücretsiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

TEMSİLCİLERİMİZİN PLAY-OFF TURU MUHTEMEL DURUMLARI

Fenerbahçe

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi SK Sturm Graz ile eşleşen sarı-lacivertli temsilcimiz, turu geçmesi durumunda devler liginde gruplar öncesi son adım olan play-off turundaki muhtemel rakibini öğrenecek.

Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya ekibi FC Hradec Králové ile karşılaşacak olan siyah-beyazlılar, turu atlaması halinde Avrupa Ligi play-off turundaki rakibiyle eşleşecek.

Trabzonspor

Avrupa kupalarında mücadelesini sürdüren bordo-mavili temsilcimizin de tur atlaması durumunda eşleşeceği play-off rakibi kura çekiminin ardından kesinleşecek.