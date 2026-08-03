KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU EKRANI 2026 E-DEVLET | Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu (2026-KPSS Ön Lisans) başvuru süreci tüm hızıyla sürüyor. İki yılda bir gerçekleştirilen ve ön lisans (2 yıllık üniversite) mezunları ile mezun olabilecek durumdaki adayların katıldığı sınav için başvurular elektronik ortamda alınıyor. Arama motorlarında "KPSS önlisans başvurusu ne zaman bitiyor?", "e-Devlet KPSS başvuru ekranı", "KPSS önlisans sınavı ne zaman?" ve "2026 KPSS önlisans başvuru ücreti ne kadar?" sorularına yanıt arayan adaylar için ÖSYM takvimi ve başvuru kılavuzu detayları netleşti.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR? (2026 ÖSYM TAKVİMİ)

ÖSYM resmi sınav takvimine göre 2026-KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz-10 Ağustos tarihlerinde yapılacak. KPSS geç başvuru tarihi ise 19-20 Ağustos olarak açıklandı.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS Ön Lisans başvuruları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi bulunan adaylar herhangi bir başvuru merkezine gitmeden işlemlerini dakikalar içinde tamamlayabiliyor.

2026 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans oturumu 4 Ekim 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS önlisans sınav sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

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