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Haberler Haberler MasterChef Burçin kimdir? Burçin Oğuz kaç yaşında, nereli?

MasterChef Burçin kimdir? Burçin Oğuz kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleriyle 27 Temmuz akşamı şeflerin beğenisini kazanarak 10. önlüğü alan ve ana kadroya adını yazdıran Burçin Oğuz, izleyicilerin odağı haline geldi. Ekran başındakiler arama motorlarında "MasterChef Burçin kimdir?", "Burçin Oğuz kaç yaşında, nereli, mesleği ne?", "MasterChef Burçin ana kadroya girdi mi?" sorularına yanıt arıyor. İşte baş aşçı Burçin Oğuz'un hayatı, mesleği ve MasterChef serüveni...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 15:53 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2026 15:51
MasterChef Burçin kimdir? Burçin Oğuz kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarında yayınlanan lezzet mücadelesi MasterChef Türkiye 2026'da ana kadro şekillenmeye devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun şefliğinde gerçekleşen yarışmanın 27 Temmuz 2026 Pazartesi gecesi yayınlanan bölümünde yarışmacılar beyaz önlüğü kapabilmek için kıyasıya yarıştı. İki etaplı zorlu mücadelenin ardından şeflerden tam not alan Burçin Oğuz, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna girmeye hak kazanan 10. yarışmacı oldu. Gecenin sonunda önlüğü giyen yarışmacının ardından arama motorlarında "MasterChef Burçin kimdir?", "Burçin Oğuz kaç yaşında?", "MasterChef Burçin ne iş yapıyor, nereli?" ve "MasterChef 10. önlüğü kim kazandı?" soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte MasterChef Türkiye 2026 yarışmacısı Burçin Oğuz'un hayatı, kariyeri ve yarışma serüvenine dair tüm detaylar...

MASTERCHEF BURÇİN OĞUZ KİMDİR?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunda sergilediği lezzetli tabaklarla adından söz ettiren Burçin Oğuz, meslek olarak profesyonel aşçılık yapmaktadır.

Mutfak sektöründe yıllara dayanan tecrübesi bulunan Oğuz, yarışmaya katılmadan önce Tekirdağ'da bir kreşte baş aşçı olarak görev yapmaktaydı. Toplu yemek hazırlama, kurum mutfağı ve pratik menü planlamaları konusunda uzmanlaşan Burçin Oğuz, yarışmada da soğukkanlı duruşu ve teknik sunumlarıyla şeflerin beğenisini kazanmıştır. Ayrıca evli ve iki çocuk annesidir.

MASTERCHEF BURÇİN KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna girmeyi başaran Burçin Oğuz, aslen Tekirdağlıdır. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde doğup büyüyen yarışmacı, memleketini temsil etmek üzere yarışmaya Tekirdağ'dan katılmıştır. Yaşına dair net bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

ANA KADROYA 10. SIRADAN KATILDI!

27 Temmuz akşamı ekranlara gelen ana kadro seçmelerinin ilk turunda yenibahar ürünüyle yaratıcı bir tabak hazırlayarak finale kalan Burçin Oğuz, ikinci turda İtalyan tatlısı tiramisu etabında şeflerin en beğendiği tabağa imza attı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in kararıyla MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 10. yarışmacı olarak beyaz önlüğün sahibi oldu.

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