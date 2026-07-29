Almanya Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart'ın savunma hattındaki en önemli isimlerinden biri olan Jeff Chabot (Julian Jeffrey Gaston Chabot), sergilediği istikrarlı performans ve geçit vermeyen savunma anlayışıyla futbol dünyasında adından söz ettiriyor. 1.95 metrelik boyu ve fiziksel üstünlüğüyle stoper mevkiinin dikkat çeken isimlerinden biri olan başarılı futbolcu, arama motorlarında "Jeff Chabot kimdir?", "Jeff Chabot kaç yaşında?", "Jeff Chabot nereli ve hangi takımda oynuyor?" sorularıyla sıkça araştırılıyor. İşte Jeff Chabot'un hayatı, kariyeri, oynadığı takımlar ve hakkındaki tüm detaylar...

JEFF CHABOT KİMDİR?

Tam adı Julian Jeffrey Gaston Chabot olan futbolcu, 12 Şubat 1998 tarihinde Almanya'nın Hanau kentinde dünyaya gelmiştir. Günümüz itibarıyla 28 yaşındadır. Fransız kökenlere de sahip olan Alman futbolcu, altyapı eğitimini Almanya'nın köklü kulüplerinde tamamlamıştır.

JEFF CHABOT HANGİ MEVKİİDE OYNUYOR VE ÖZELLİKLERİ NE?

Sol ayağını etkili bir şekilde kullanan 1.95 metre boyundaki Chabot, Stoper (Merkez Defans) pozisyonunda görev yapmaktadır. Hava toplarındaki ezici hakimiyeti, ikili mücadelelerdeki sert yapısı ve pozisyon bilgisiyle ön plana çıkan oyuncu, aynı zamanda geriden oyun kurma becerisiyle de teknik direktörlerin vazgeçilmez savunma elemanları arasında yer alır.

KARİYER YOLCULUĞU VE OYNADIĞI TAKIMLAR

Futbol hayatına Darmstadt 98 ve Eintracht Frankfurt altyapılarında başlayan Jeff Chabot, profesyonel kariyerine adım atmak için Hollanda ve İtalya liglerinde de önemli deneyimler kazanmıştır. Frankfurt, 1. FC Nürnberg ve RB Leipzig altyapılarında gelişim gösterdi.

Hollanda Dönemi (2017–2019)

Profesyonel çıkışını Eredivisie ekipleri Sparta Rotterdam ve FC Groningen formalarıyla yaptı.

İtalya/Serie A Deneyimi (2019–2022)

2019 yılında İtalyan kulübü Sampdoria'ya transfer oldu. İtalya'da Spezia forması da giyerek Serie A tecrübesi edindi.

Almanya'ya Dönüş & 1. FC Köln (2022–2024)

2022'de kiralık olarak katıldığı 1. FC Köln'e daha sonra bonservisiyle transfer oldu ve Bundesliga'nın en başarılı stoperleri arasına girdi.

VfB Stuttgart (2024–Günümüz)

2024 yazında VfB Stuttgart'a transfer olan başarılı stoper, kulübün 24 numaralı formasını giymektedir.

Milli Takım Kariyeri

Almanya'nın U-17, U-19, U-20 ve U-21 milli takımlarında forma giymiş, genç yaş kategorilerinde Panzerler'in başarısı için mücadele etmiştir.