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Haberler Haberler Borsa bugün neden düştü? Borsa İstanbul son durum

Borsa bugün neden düştü? Borsa İstanbul son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 13.687,86 puandan tamamladı. Küresel borsalarda yapay zeka maliyetleri ve teknoloji hisseleri öncülüğünde yaşanan satış baskısı yurt içi piyasalara da yansıdı. Sektör endeksleri arasında kayıplar dikkat çekerken yatırımcılar gerilemenin nedenlerini araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Borsa bugün neden düştü?", "28 Temmuz BIST 100 kapanış fiyatı", "Borsa İstanbul son durum" ve "Borsada düşüş devam edecek mi?" sorularına yanıt aranıyor. İşte Borsa İstanbul'da günün özeti, BIST 100 endeksi kapanış rakamları, destek-direnç seviyeleri ve uzman analizleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 19:58
Borsa bugün neden düştü? Borsa İstanbul son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 28 Temmuz 2026 Salı gününü yüzde 0,63 değer kaybıyla 13.687,86 puandan tamamladı. Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen endeks, küresel piyasalardaki satış ağırlıklı havanın ve kar satışlarının etkisiyle geriledi. Kapanışın ardından yatırımcılar ve borsa takipçileri arama motorlarında "Borsa neden düşüyor?", "BIST 100 bugün ne kadar düştü?", "Borsada kâr satışları mı var?" ve "Borsa yarın ne olur?" sorularının yanıtını aramaya başladı. İşte Borsa İstanbul'da günün öne çıkan gelişmeleri, düşüşün arkasındaki temel etkenler ve uzmanların değerlendirmeleri...

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? İŞTE DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ ETKENLER

Piyasa uzmanları ve ekonomistler, Borsa İstanbul'daki satış baskısının temelinde hem küresel konjonktürün hem de teknik düzeltmelerin yer aldığını belirtiyor:

  • ABD ve Asya borsalarında yapay zeka yatırımlarının maliyetlerine ilişkin endişeler ve çip üreticilerinde yaşanan sert düşüşler, küresel risk iştahını düşürdü. Dış piyasalardaki bu kâr satışları Borsa İstanbul'a da negatif yansıdı.
  • Son dönemde rekor seviyelere yakın seyreden BIST 100 endeksinde yatırımcıların kısa vadeli kâr realizasyonuna gitmesi gerilemeyi tetikledi.
  • Merkez bankalarının faiz patikasına ilişkin netleşmeyen küresel tablonun yanı sıra, yurt içinde enflasyon ve faiz kararları öncesi yatırımcıların daha temkinli ve "bekle-gör" moduna geçmesi hacmi sınırladı.

BIST 100 BUGÜN NE KADAR DÜŞTÜ?

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,71 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,90 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasının petrol fiyatlarını düşürmesine ve enflasyon endişelerini hafifletmesine karşın, çip üreticisi şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD'deki büyük şirketlerin bilançoları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yarın açıklayacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

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