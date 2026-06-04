CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Süper Loto sonuçları | 4 Haziran 2026 kazandıran numaralar

Süper Loto sonuçları | 4 Haziran 2026 kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi, 4 Haziran 2026 Perşembe akşamı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edildi. Büyük ikramiyenin milyonlarca liraya ulaştığı çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara çevrildi. Şans oyunu tutkunları, çekiliş sonrası "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "4 Haziran Süper Loto sonuçları", "Kazanan numaralar hangileri?" ve "Büyük ikramiye kime çıktı?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Peki 4 Haziran 2026 Süper Loto çekilişinde hangi numaralar çıktı? Büyük ikramiye devretti mi yoksa talihlisine ulaştı mı? İşte güncel Süper Loto sonuçları ve çekilişe ilişkin tüm detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2026 21:46 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2026 22:06
Süper Loto sonuçları | 4 Haziran 2026 kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen, haftanın en çok kazandıran şans oyunlarından biri olan Süper Loto'da bu haftanın ikinci büyük çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye tutarının milyonlarca liraya ulaştığı dev çekilişin ardından, kuponlarını dolduran binlerce talihli arama motorlarında yoğun bir şekilde "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "4 Haziran Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Süper Loto sonuç sorgulama ekranı" kelimelerini araştırmaya başladı. Peki, bu akşamın şanslı numaraları hangileri oldu, büyük ikramiye hangi il veya ilçeye çıktı? İşte 4 Haziran 2026 Perşembe günü canlı çekiliş detayları, amorti ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı...

4 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango Online canlı yayın platformu ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte haftanın talihli numaraları tek tek belirlendi.

İşte 4 Haziran Perşembe akşamı saat 21.30'da çekilen Süper Loto kazandıran şanslı numaralar:

4-6-7-10-20-28

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR? (MİLLİ PİYANGO ONLINE)

Süper Loto çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilen yarışmacılar farklı ikramiye tutarlarını almaya hak kazanıyor. Kuponunuzun kazanıp kazanmadığını, biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

Online Sorgulama: millipiyangoonline.com adresinde yer alan "Süper Loto Sonuçları" sayfasına giderek, bilet numaranızı yazıp doğrudan sorgulama yapabilirsiniz.

Mobil Uygulama: Cep telefonunuza indireceğiniz Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden biletinizin arkasındaki QR kodu (karekod) kameraya taratarak saniyeler içinde kazancınızı görebilirsiniz.

Milli Piyango Bayileri: Fiziki olarak oynadığınız kuponlarınızı en yakın yetkili Milli Piyango bayisine götürerek cihazdan kontrol ettirebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı!
Ve transfer bombası patlıyor! İsmail Yüksek...
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Ankara'da NATO Zirvesi tedbirleri: 9 ilçede kamu personeline idari izin
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye Greenwood şoku! Yeni takımı...
F.Bahçe'ye Vlahovic şoku! Yeni takımı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! Hakan Safi, Merih Demiral transferini açıkladı! 21:34
Trabzonspor Cabral'ın transferini açıkladı! Trabzonspor Cabral'ın transferini açıkladı! 21:06
G.Saray, Mourinho'nun açtığı davayı kazandı! G.Saray, Mourinho'nun açtığı davayı kazandı! 20:56
Hakan Safi Balıkesir'de kongre üyeleriyle buluştu Hakan Safi Balıkesir'de kongre üyeleriyle buluştu 20:51
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a birlik çağrısı Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a birlik çağrısı 19:45
G.Saray'ın yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti G.Saray'ın yeni yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti 19:15
Daha Eski
Beşiktaş Vincenzo Italiano için gözünü kararttı! Beşiktaş Vincenzo Italiano için gözünü kararttı! 19:07
Fırtına'dan 2 transfer! Fırtına'dan 2 transfer! 18:06
Anadolu Efes'te Poirier ameliyat oldu Anadolu Efes'te Poirier ameliyat oldu 18:04
Belgesel çekiminde eşi arayan Fatih Tekke'nin tepkisi: Hanım arıyor, o önemli Belgesel çekiminde eşi arayan Fatih Tekke'nin tepkisi: Hanım arıyor, o önemli 17:10
Türkiye Hollanda maçı şifresiz mi? İZLE! Türkiye Hollanda maçı şifresiz mi? İZLE! 17:06
Hacıosmanoğlu: 80 milyon başarı bekliyorsa... Hacıosmanoğlu: 80 milyon başarı bekliyorsa... 16:48