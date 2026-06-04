Süper Loto sonuçları | 4 Haziran 2026 kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında düzenlenen, haftanın en çok kazandıran şans oyunlarından biri olan Süper Loto'da bu haftanın ikinci büyük çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye tutarının milyonlarca liraya ulaştığı dev çekilişin ardından, kuponlarını dolduran binlerce talihli arama motorlarında yoğun bir şekilde "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?", "4 Haziran Süper Loto kazandıran numaralar hangileri?" ve "Süper Loto sonuç sorgulama ekranı" kelimelerini araştırmaya başladı. Peki, bu akşamın şanslı numaraları hangileri oldu, büyük ikramiye hangi il veya ilçeye çıktı? İşte 4 Haziran 2026 Perşembe günü canlı çekiliş detayları, amorti ve Süper Loto bilet sorgulama ekranı...

4 HAZİRAN 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango Online canlı yayın platformu ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle birlikte haftanın talihli numaraları tek tek belirlendi.

İşte 4 Haziran Perşembe akşamı saat 21.30'da çekilen Süper Loto kazandıran şanslı numaralar:

4-6-7-10-20-28

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR? (MİLLİ PİYANGO ONLINE)

Süper Loto çekilişinde 2, 3, 4, 5 ve 6 bilen yarışmacılar farklı ikramiye tutarlarını almaya hak kazanıyor. Kuponunuzun kazanıp kazanmadığını, biletinize ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenmek için şu resmi kanalları kullanabilirsiniz:

Online Sorgulama: millipiyangoonline.com adresinde yer alan "Süper Loto Sonuçları" sayfasına giderek, bilet numaranızı yazıp doğrudan sorgulama yapabilirsiniz.

Mobil Uygulama: Cep telefonunuza indireceğiniz Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden biletinizin arkasındaki QR kodu (karekod) kameraya taratarak saniyeler içinde kazancınızı görebilirsiniz.

Milli Piyango Bayileri: Fiziki olarak oynadığınız kuponlarınızı en yakın yetkili Milli Piyango bayisine götürerek cihazdan kontrol ettirebilirsiniz.