Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştiren DENEYAP Teknoloji Atölyeleri bünyesinde gerçekleştirilen Öğrenci Seçme Sınavı'nın ardından heyecan dorukta. Sınava katılım sağlayan binlerce aday ve veli, "2026 DENEYAP Türkiye e-sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtını arıyor. T3 Vakfı tarafından paylaşılan sıkça sorulan sorular kılavuzunda sonuçların ilan edileceği tarih aralığı resmen paylaşıldı. İşte 2026 DENEYAP sınav sonuçlarına dair son dakika gelişmeleri ve sorgulama ekranı...

Girişimcilik ve teknoloji odaklı eğitim almak isteyen genç yeteneklerin katıldığı DENEYAP Türkiye 2026 E-Sınav aşaması geride kaldı. 20 Mayıs Çarşamba (bugün) itibarıyla arama motorlarında DENEYAP sınav sonucu sorgulama paneli sorguları zirveye yerleşti. "DENEYAP 2026 sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek, tam isim listesi yayımlandı mı?" aramaları hız kazandı. Teknik değerlendirme süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler t3kys.com ve deneyap.org adreslerine çevrildi. Adayların bir sonraki aşama olan uygulama sınavına geçebilmesi adına kritik önem taşıyan 2026 DENEYAP Türkiye sınav sonuç takvimini ve güncel detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.

DENEYAP SINAV SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DENEYAP Türkiye 2026 Öğrenci Seçme Sınavı kapsamında adayların katılım sağladığı E-Sınav sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmemiştir. DENEYAP Türkiye tarafından yayımlanan resmi sıkça sorulan sorular kitapçığı ve süreç takvimine göre, 2026 DENEYAP E-Sınav sonuçlarının 15 - 20 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanması planlanmaktadır. Değerlendirme süreçlerindeki yoğunluk veya teknik kontrollere bağlı olarak sonuçların bugün gün sonuna kadar ya da takip eden birkaç gün içerisinde sistemlere yüklenmesi bekleniyor.

DENEYAP Türkiye, süreç yoğunluğuna bağlı olarak sınav takviminde güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Güncel duyurular resmi web sitesi üzerinden anlık olarak paylaşılmaktadır.

DENEYAP SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylar, T3 Vakfı'nın yönetim sistemi üzerinden kişisel bilgileriyle sonuç belgelerine ulaşabilecekler. Sonuçları görüntülemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. T3 Vakfı KYS Giriş Ekranı veya resmi DENEYAP Web Sitesi adresini ziyaret edin.
  2. Kurumsal Yönetim Sistemi (KYS) paneline T.C. Kimlik Numarası ve kullanıcı şifreniz ile giriş yapın.
  3. Profilinizde yer alan "Başvurularım" veya "Sınav Sonuçlarım" sekmesine tıklayarak DENEYAP Türkiye 2026 Öğrenci Seçme Sınavı sonuç belgenizi görüntüleyin.

E-SINAV SONRASI SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

E-sınav aşamasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen baraj puanını aşan adaylar, bir sonraki aşama olan Uygulama Sınavına (proje aşaması) katılmaya hak kazanacaklar. Uygulama sınavının yapılacağı yer, tarih ve saat bilgileri ile sınav kılavuzu, sonuçların ilan edilmesinin ardından yine resmi internet siteleri üzerinden duyurulacaktır.

