Kabine toplantısı bugün mü, saat kaçta?

"Bugün Kabine Toplantısı saat kaçta başlıyor, gündemde neler var?" sorusu haftanın ilk gününde arama motorlarında ilk sıraya yerleşti. Yoğun Ankara mesaisinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek olan dev zirvenin saati ve son detayları belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün bir araya geliyor. "18 Mayıs 2026 Pazartesi bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta?" sorularının yanıtı netleşti. Öne çıkan başlıklar haberimizin detaylarında...

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ?

Türkiye'nin iç ve dış politikasını, makroekonomik dengelerini ve sosyal hayatı yakından ilgilendiren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, iki haftalık aranın ardından 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü (bugün) Beştepe'de gerçekleştiriliyor. Güne yoğun bir Ankara programıyla başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek kritik zirveye başkanlık edecek.

18 MAYIS KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Resmi program akışına göre Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın bugün saat 16:00'da başlaması planlanıyor.

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI SON DAKİKA AÇIKLANDI MI?

Toplantı henüz başlamadığı için alınan kararlar henüz açıklanmadı. Kritik zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akşam saat 19:00 civarında kameraların karşısına geçerek "Millete Sesleniş" konuşması yapması ve alınan kararları son dakika olarak kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

18 MAYIS KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Bakanların yapacağı sunumlarla hareketlenecek olan Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasete dair çok kritik başlıklar ele alınacak:

"Terörsüz Türkiye" Süreci: İç siyasette gözler bu başlıkta olacak. Güvenlik birimlerinin (MİT ve TSK) hazırladığı raporlar ışığında, önümüzdeki günlerde TBMM çatısı altında atılması beklenen yasal adımlar ve izlenecek yol haritası istişare edilecek.

Ekonomi ve Enflasyonla Mücadele: Geçtiğimiz hafta açıklanan nisan ayı enflasyon verilerinin ardından sahadaki son durum, fahiş fiyat denetimleri ve dar gelirli vatandaşların alım gücünü artırmaya yönelik sosyal destek paketleri şekillendirilecek.

Hürmüz Boğazı ve Dış Politika: ABD ile İran arasında tırmanan bölgesel gerilim, küresel enerji hatları ve Hürmüz Boğazı'ndaki fiili tıkanıklığın Türk ekonomisine olası etkileri detaylıca analiz edilecek. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretinin yansımaları değerlendirilecek.

Kurban Bayramı Tedbirleri: Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Ticaret, İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının saha denetimleri ile bayram tatili süresince alınacak trafik ve güvenlik önlemleri masaya yatırılacak.