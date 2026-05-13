Ziraat Türkiye Kupası
Kuruluş Orhan bu akşam yok mu, neden yok?

Kuruluş Orhan bu akşam yok mu, neden yok?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Orhan bu hafta var mı? sorusu, izleyiciler tarafından arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. 13 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı ATV yayın akışında dizinin yeni bölümünü göremeyenler hayal kırıklığına uğradı. Peki, Kuruluş Orhan neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte dizinin yayın takvimine dair son dakika gelişmeleri...

Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 09:02
Kuruluş Orhan bu akşam yok mu, neden yok?

ATV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Orhan, her hafta çarşamba günleri izleyicisiyle buluşuyor. Ancak bu hafta (13 Mayıs 2026) yayın akışını kontrol eden izleyiciler, dizinin yeni bölümü yerine farklı bir programla karşılaştı "Bugün Kuruluş Orhan yayınlanacak mı?" diye merak eden izleyiciler için kötü haber geldi. ATV'nin sevilen projesi, bu akşam özel bir ara veriyor. Dizinin takipçileri 24. bölümü izlemek için bir hafta daha beklemek zorunda kalacak. İşte Kuruluş Orhan'ın neden olmadığına dair resmi açıklama ve ATV'nin bu akşamki program listesi...

KURULUŞ ORHAN BU HAFTA NEDEN YOK?

Kuruluş Orhan dizisinin 24. yeni bölümü, bu akşam ekrana gelmeyecek. Dizinin yayınlanmama sebebi, ATV'nin yayın haklarına sahip olduğu Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesi (Gençlerbirliği - Trabzonspor) ve buna bağlı olarak gelişen özel yayın programıdır. Kanal yönetimi, kupadaki bu kritik randevuyu canlı olarak yayınladığı için dizinin yeni bölümünü bir sonraki haftaya erteleme kararı aldı.

KURULUŞ ORHAN 24. BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekrana bir hafta ara veren dizinin heyecanla beklenen 24. bölümü, bir aksilik yaşanmaması durumunda 20 Mayıs 2026 Çarşamba akşamı saat 20:00'de ATV ekranlarında kaldığı yerden devam edecek.

13 MAYIS 2026 ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

18:45 ATV Ana Haber

20:30 Ziraat Türkiye Kupası: Gençlerbirliği - Trabzonspor (Canlı)

22:45 Kuruluş Orhan (Özel Bölüm - Tekrar)

00:30 Yerli Film: Şampiyon

ATV CANLI YAYIN

