SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 MAYIS: Süper Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde heyecan dorukta. 12 Mayıs 2026 Salı akşamı yapılacak çekilişle birlikte, 780 milyon TL'yi aşan dev ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağı merakla bekleniyor. İşte 12 Mayıs 2026 Süper Loto çekiliş sonuçları, sorgulama ekranı ve devreden ikramiye tutarına dair detaylar...

12 MAYIS 2026 SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekilişi, 12 Mayıs 2026 Salı akşamı saat 21:30'da noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. İşte kazandıran numaralar:

KAZANDIRAN NUMARALAR:

2-19-28-30-31-37

DEVREDEN İKRAMİYE 780 MİLYON TL'Yİ AŞTI!

Geçtiğimiz pazar günü (10 Mayıs) yapılan çekilişte 6 bilen çıkmadığı için tam 780.374.407,25 TL tutarındaki devasa ikramiye bu akşama devretti. Bugün yapılacak çekilişle beraber büyük ikramiye tutarının 800 milyon TL sınırına yaklaşması bekleniyor.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Biletinizi kontrol etmek ve kazandığınız tutarı öğrenmek için aşağıdaki resmi kanalları kullanabilirsiniz:

Millipiyangoonline.com: Çekiliş sonuçlarını bilet numaranızla veya tam liste olarak sorgulayabilirsiniz.

Milli Piyango Mobil Uygulama: QR kod okutma özelliği ile ikramiye durumunuzu saniyeler içinde görebilirsiniz.

Milli Piyango TV: Çekilişi YouTube üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.