Kurban Bayramı kaç gün? Kurban Bayramı 3 gün mü, 4 gün mü?

İslam dünyasında büyük bir heyecanla beklenen Kurban Bayramı, 2026 yılında Mayıs ayının son günlerine denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini takvime göre Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba sabahı bayram namazıyla başlayacak. Vatandaşların bayramda aile ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri ve kurban ibadetlerini huzur içinde yapabilmeleri amacıyla, bayramın hafta ortasına gelmesi bir avantaja dönüştürüldü. Hükümetin aldığı kararla kamu personeline sağlanan ek idari izinler sayesinde, tatil süreci 22 Mayıs Cuma akşamından başlayarak 31 Mayıs Pazar gününe kadar kesintisiz devam edecek. İşte detaylar!

KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN SÜRER? 3 GÜN MÜ, 4 GÜN MÜ?

İslam dinindeki iki büyük bayramdan biri olan Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın aksine toplamda 4 gün sürmektedir. 2026 yılı takvimine göre bayramın birinci günü 27 Mayıs Çarşamba sabahı kılınacak bayram namazı ile başlayacak olup, dördüncü gün olan 30 Mayıs Cumartesi akşamına kadar devam edecektir. Vatandaşlar kurban kesim ibadetlerini ve bayram ziyaretlerini bu dört günlük süre zarfında gerçekleştirebileceklerdir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 yılı Kurban Bayramı tatili, arefe günü olan 26 Mayıs Salı günü itibarıyla resmi olarak başlamaktadır. Ancak hafta ortasına denk gelen bayram süreci nedeniyle kamu çalışanları için ilan edilen idari izinler neticesinde tatilin başlangıcı daha öne çekilmiştir. Kamu personeli için tatil süreci 22 Mayıs Cuma günü mesai bitimiyle birlikte başlayacak olup, bu süreçte Pazartesi ve Salı günleri de idari izin kapsamına alınmıştır.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal şartlarda arefe günü yarım gün ve bayramın dört günü ile birleşen resmi tatil süresi 4,5 gün olarak uygulanırken, 2026 yılı için alınan özel kararla bu süre kamu çalışanları için 9 güne çıkarılmıştır. Bayramın hafta ortasındaki konumu değerlendirilerek hafta sonları ile bayram öncesindeki iş günlerinin birleştirilmesi sonucu, vatandaşlar 23 Mayıs Cumartesi gününden 31 Mayıs Pazar gününe kadar sürecek olan uzun bir tatil imkanına kavuşmuştur. Özel sektörde ise tatil süresi genellikle 26 Mayıs Salı öğleden sonra başlayıp Cumartesi akşamı sona erecek şekilde 4,5 gün olarak planlanmaktadır.