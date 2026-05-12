Ziraat Türkiye Kupası
18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs yarım gün mü, okullar tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda okullar kapalı olacak. Ancak bayramdan bir gün öncesi olan 18 Mayıs Pazartesi günü okul var mı? sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte 2026 resmi tatil günleri ve okulların tatil durumu...

Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2026 09:27 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2026 07:50
2026 yılının en önemli milli bayramlarından biri olan 19 Mayıs öncesinde gözler tatil takvimine çevrildi. 18 Mayıs okullar tatil mi, yarım gün mü? sorusunun yanıtı, hafta başı planı yapan binlerce kişi için netleşti. 19 Mayıs'ın Salı gününe denk gelmesiyle oluşan tatil fırsatına dair tüm detaylar haberimizde...

19 MAYIS RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 1 gün süren resmi tatildir. 2026 yılında bu tarih Salı gününe denk gelmektedir. Salı günü tüm kamu kurumları, okullar, üniversiteler ve bankalar kapalı olacaktır.

18 MAYIS OKULLAR YARIM GÜN MÜ, TATİL Mİ?

Resmi tatil takvimine göre 18 Mayıs Pazartesi günü resmi tatil değildir. 18 Mayıs Pazartesi günü okullarda eğitim öğretim normal saatinde devam edecektir. Herhangi bir "yarım gün" uygulaması bulunmamaktadır. Özel sektör ve kamu kurumları tam gün mesai yapacaktır.

19 MAYIS TATİLİ HAFTA SONUYLA BİRLEŞİYOR MU?

19 Mayıs Salı gününe denk geldiği için kendiliğinden birleşme durumu söz konusu değildir. Tatili hafta sonuyla birleştirmek isteyenler için senaryo şu şekildedir:

16 Mayıs Cumartesi: Tatil

17 Mayıs Pazar: Tatil

18 Mayıs Pazartesi: (Normal Çalışma Günü/Okul Var)

19 Mayıs Salı: Resmi Tatil

Eğer 18 Mayıs Pazartesi günü için valilikler veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ekstra bir "idari izin" kararı açıklanmazsa (ki genelde bu yönde bir karar alınmamaktadır), tatili 4 güne çıkarmak için Pazartesi günü için bireysel izin alınması gerekmektedir.

