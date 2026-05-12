Bayhan Survivor'dan ayrıldı mı? Neden ayrıldı? Hastalığı ne?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2026'da bu akşam yayınlanan yeni bölüm, izleyicileri derinden sarsan bir açıklamaya sahne oldu. Yarışma sırasında burnuna aldığı darbe ve ardından gelişen durdurulamayan burun kanaması nedeniyle acil olarak hastaneye kaldırılan Bayhan, günlerdir müşahede altında tutuluyordu. Ada konseyinde toplanan yarışmacılar ve ekran başındaki izleyiciler, Acun Ilıcalı'nın ağzından çıkacak kararı beklerken, gelen raporlar Bayhan'ın Survivor kariyerinin risk altında olduğunu gösterdi. Yoğun kan kaybı ve adadaki zorlu yaşam koşulları, Bayhan'ın sağlığını tehlikeye atan en büyük faktörler olarak öne çıktı. işte Survivor Bayhan'ın hastalığı ve yarışmaya veda edip etmeyeceği sorusunun yanıtı!

SURVIVOR BAYHAN'IN HASTALIĞI NE?

Bayhan'ın yaşadığı sağlık sorunu, dokunulmazlık oyunu sırasında burnuna aldığı bir darbe ve düşme sonucu başladı. İlk etapta basit bir sakatlık gibi görünse de, yarışmacının burnunda kırıklar oluştuğu ve buna bağlı olarak şiddetli, durdurulamayan burun kanamaları geçirdiği öğrenildi.

Adada aniden başlayan kanaması durdurulamayınca Bayhan acil olarak hastaneye sevk edildi. Acun Ilıcalı, Bayhan'ın ciddi miktarda kan kaybettiğini ve bu durumun hayati risk oluşturabileceğini belirtti. Daha önce yaşadığı bir burun sakatlığının bu darbe ile tetiklendiği ve durumun kronik bir risk teşkil ettiği ifade edildi.

BAYHAN SURVIVOR'DAN AYRILDI MI?

Ada konseyinde merakla beklenen karar açıklandı. Bayhan, sağlık sorunları nedeniyle Survivor 2026'ya veda ediyor. Acun Ilıcalı, İstanbul'daki uzman doktorlarla yapılan değerlendirmeler sonucunda, Bayhan'ın mevcut sağlık durumunun Survivor'ın ağır fiziki şartlarına ve açlık gibi zorlayıcı koşullarına uygun olmadığına karar verildiğini duyurdu. Yarışmacının sağlığını tehlikeye atmamak adına alınan bu zorunlu veda kararı, takım arkadaşlarını ve izleyicileri büyük bir üzüntüye boğdu.