Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (10 Mayıs 2026)

İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (10 Mayıs 2026)

İstanbul'da bugün dışarı çıkacaklar dikkat! Valilik tarafından yapılan duyuruya göre 10 Mayıs 2026 Pazar günü düzenlenecek etkinlikler sebebiyle Beyoğlu, Beşiktaş ve Fatih'te bazı yollar trafiğe kapatılacak. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte sürücüler için alternatif güzergahlar ve güncel trafik durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 11:21 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 11:23
İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? (10 Mayıs 2026)

İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, 10 Mayıs 2026 Pazar günü Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş ilçelerinde gerçekleştirilecek olan etkinlikler nedeniyle birçok yolun trafiğe kapatılacağını duyurdu. Haftanın son gününde trafiğe çıkacak olan sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahları kullanmaları önemle hatırlatıldı. İşte İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar ve açık olacak alternatif yolların tam listesi...

İSTANBUL'DA BUGÜN BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

İstanbul'da 10 Mayıs sabahı düzenlenecek 2 farklı etkinlik için 3 ilçede bazı yollar trafiğe kapanacak. Saat 09.00'da başlayacak etkinlik için kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı.

KAPANACAK YOLLAR:

Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti, Atatürk Köprüsü Fatih istikameti, Sahil Kenndey Caddesi (Çatladıkapı-Sirkeci ışıklar arası),Reşadiye Caddesi,Ragıp Gümüşpala Caddesi,Abdülezel Paşa Caddesi,Ayvansaray Caddesi,Kadir Has Caddesi,Meclisi Mebusan Caddesi,Kemeraltı Caddesi,Dolmabahçe Caddesi,Beşiktaş Caddesi,Eski Yıldız Caddesi,Barbaros Bulvarı Merkez Komutanlığı ışıklar arası,Çırağan Caddesi,Tershane Caddesi,Refik Saydam Caddesinden Unkapanı istikameti,İnönü Caddesi ile Şehitler Tepesi arası

ALTERNATİF YOLLAR:

Vatan Caddesi,Millet Caddesi,Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi,Palanga Caddesi,Asariye Caddesi,Tarlabaşı Bulvarı,Portokal Yokuşu Caddesi,Dereboyu Caddesi,Asker Ocağı Caddesi,İnönü Caddesi,Evliya Çelebi Caddesi

Saat 12.00'da başlayacak ikinci etkinlik için ise sadece Beşiktaş ilçesinde kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar da açıklandı.

KAPANACAK YOLLAR:

Muallim Naci Caddesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden itibaren Bebek istikametine çift yönlü,Kuruçeşme Caddesi çift yönlü,Bebek Arnavutköy Caddesi Arnavutköy ışıklara kadar,Cevdetpaşa Caddesi İnşirah Cadde kesişiminden Arnavutköy istikameti

ALTERNATİF YOLLAR:

Dereboyu Caddesi ,Portakal Yokuşu,Ahmet Taner Kışlalı Caddesi,Ahmet Adnan Saygun Caddesi,Kuruçeşme Çağrı Sokak,Yeşilpınar Sokak,Arnavutköy Dere Sokak,Bebek Hamam Sokak

