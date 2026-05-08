Az önce deprem mi oldu? | 8 Mayıs son depremler listesi AFAD, Kandilli Rasathanesi

Son dakika deprem haberleri... 8 Mayıs Cuma gecesi, yer kabuğunun farklı noktalardan gelen sarsıntılarla hareketlendiği bir mesaiye sahne oldu. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, saat 04:24'te Akdeniz açıklarında 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yankıları sürerken, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi 2.5, Türkoğlu ilçesi ise 2.3 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Ege Denizi ve Çanakkale Ayvacık hattında da küçük çaplı sismik hareketlilikler gözlenirken, uzmanlar bu aktivitelerin bölgedeki fay yapısına uygun seyrettiğini belirtiyor. İşte 8 Mayıs 2026 sabahı itibarıyla kaydedilen son depremler...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 8 MAYIS 2026

Türkoğlu (Kahramanmaraş): Saat 05:04'te yerin 5.0 km derinliğinde 2.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Akdeniz: Saat 04:24'te yerin 5.0 km derinliğinde 3.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Girit Adası Açıkları (Akdeniz): Saat 04:05'te 2.2 büyüklüğünde hareketlilik rapor edildi.

Akdeniz: Saat 03:55'te yerin 14.2 km derinliğinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ege Deniz: Saat 03:18'de 2.3 büyüklüğünde sismik hareket yaşandı.

Beypazarı (Ankara): Saat 03:07'de yerin 1.7 km derinliğinde 2.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Köyceğiz (Muğla): Saat 01:35'te yerin 3.6 km derinliğinde 2.4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ayvacık (Çanakkale): Saat 00:42'de Babakale açıklarında 2.2 büyüklüğünde hareketlilik yaşandı.

Akdeniz: Saat 00:28'de yerin 25.5 km derinliğinde 2.4 büyüklüğünde sarsıntı rapor edildi.

Pazarcık (Kahramanmaraş): Saat 00:12'de yerin 7.9 km derinliğinde 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

