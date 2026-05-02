Haberler Haberler Hafta sonu hava nasıl olacak? 2-3 Mayıs hava durumu tahmini!

2-3 Mayıs 2026 tarihlerinde hava nasıl olacak? Meteoroloji’nin son tahminlerine göre yarın bazı illerimizde yağmur beklenirken, Pazar günü güneş yüzünü gösterecek. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 2 günlük hava durumu detayları belli oldu. İşte il il hava durumu tahmin raporu...

Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 21:37 Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2026 13:16
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı geldi! 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günleri bazı bölgelerimizde yerel sağanak yağışlar etkili olurken, bazı illerimizde ise güneşli ve sıcak bir hava bekleniyor. Peki, yarın yağmur yağacak mı? Hafta sonu sıcaklıklar düşecek mi? İşte Marmara, Ege, İç Anadolu ve diğer bölgelerimiz için güncel hava durumu tahmini...

HAVA SICAKLIĞI 10 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR!

Ülke genelinde mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıklarında sert bir kırılma yaşanıyor. Marmara ve Ege başta olmak üzere yurdun batısında sıcaklıklar 6 ila 10 derece azalacak. Vatandaşların ani sıcaklık değişimine karşı hazırlıklı olması öneriliyor. İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT: KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI!

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Ancak aşağıdaki bölgelerde yağışların "yerel kuvvetli" olacağı tahmin ediliyor:

İç Anadolu: Konya'nın batısı ve İç Anadolu'nun doğusu.

Akdeniz: Isparta, Burdur'un doğusu, Antalya'nın iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in yüksekleri.

Karadeniz: Orta Karadeniz geneli.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu: Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın doğusu.

RÜZGARIN ŞİDDETİ FIRTINAYA DÖNÜŞÜYOR

Rüzgarın yönü ve hızı hafta sonu planlarını etkileyecek seviyeye ulaşacak:

Marmara ve Kuzey Ege: Kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) bekleniyor. Denize açılacaklar ve ulaşım araçlarını kullanacaklar dikkatli olmalı.

İç ve Doğu Anadolu: Güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) etkili olacak.

Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var!
F.Bahçe'ye transferde Zlatan engeli!
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Özgür Özel, Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın yat sızıntısının arkasındaki güç savaşı: Vesayetten kurtulmak istiyor
Doğan'dan Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı!
Beşiktaş'ta rota Orsolini!
Doğan'dan Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı! Doğan'dan Fatih Tekke'ye teşekkür mesajı! 12:30
İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri! 12:11
Beşiktaş'ta rota Orsolini! Beşiktaş'ta rota Orsolini! 12:08
F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca... F.Bahçe'de şoke eden penaltı gerçeği! Talisca... 12:03
Union Berlin-Köln maçı ne zaman? Union Berlin-Köln maçı ne zaman? 11:59
Hoffenheim-Stuttgart maçı hangi kanalda? Hoffenheim-Stuttgart maçı hangi kanalda? 11:38
Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a övgü! Josef de Souza'dan Sergen Yalçın'a övgü! 11:22
Osasuna-Barcelona maç bilgileri! Osasuna-Barcelona maç bilgileri! 11:10
Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? Deportivo Alaves-Athletic Bilbao maçı hangi kanalda? 11:01
Şengün'ün "double double" performansı yetmedi Şengün'ün "double double" performansı yetmedi 10:57
Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var! Livakovic'e İtalya'dan 2 teklif var! 10:53
Valencia-Atletico Madrid maç bilgileri! Valencia-Atletico Madrid maç bilgileri! 10:43