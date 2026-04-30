Canlı altın fiyatları 30 Nisan 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

CANLI ALTIN FİYATLARI | 30 Nisan Perşembe günü altın yatırımcıları için satıcılı bir seyirle başladı. Önceki günü 6 milyon 660 bin lira seviyelerinde tamamlayan standart altının kilogramı, yeni işlem gününde yaklaşık 68 bin liralık bir kayıpla 6 milyon 592 bin 200 liraya kadar çekildi. Küresel piyasalarda dolar endeksinin güçlenmesi ve ons altın üzerindeki baskı, iç piyasada altın fiyatlarını son haftaların en düşük seviyelerine taşıdı. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını fiyatları da bu sert düşüşten nasibini aldı. İşte 30 Nisan 2026 itibarıyla güncel piyasa dökümü...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.645,22 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.646,00 TL

30 NİSAN PERŞEMBE CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,17 (Alış) - 45,19 (Satış)

◼EURO: 52,74 (Alış) - 52,78 (Satış)

◼STERLİN: 60,82 (Alış) - 61,05 (Satış)

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 540 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 540 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 düşüşle 6 milyon 592 bin 200 lira oldu. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,39, bileşik getirisi yüzde 40,89 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,9535, satışta 45,1337 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,9390, satışta 45,1191 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1697, sterlin/dolar paritesi 1,3492 ve dolar/yen paritesi 160,173 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 4,9 artışla 109,1 dolardan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (30 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ Gram Altın 6.645,22 TL 6.646,00 TL Çeyrek Altın 10.834,00 TL 10.950,00 TL Yarım Altın 21.662,00 TL 21.899,00 TL Tam Altın 42.037,99 TL 42.874,73 TL Ata Altın 43.351,68 TL 44.452,94 TL 22 Ayar Bilezik 6.002,50 TL 6.053,64 TL Gümüş 105,55 TL 105,64 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 30 Nisan Perşembe günü saat 06.10 itibarıyla alınmıştır.