Ziraat Türkiye Kupası
Canlı altın fiyatları 28 Nisan 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

Canlı altın fiyatları 28 Nisan 2026 | Gram altın ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe sakin başladı. 28 Nisan 2026 Salı günü paylaşılan verilere göre; Borsa İstanbul'da (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı haftanın ilk işlem gününü 6 milyon 800 bin liradan tamamladı. Serbest piyasada ise gram altın 6 bin 820 lira seviyelerinde işlem görürken, yatırımcılar "gramaltın bugün ne kadar" ve "altın fiyatları düşecek mi" sorularına yanıt arıyor. İşte haftanın ikinci işlem gününde güncel altın piyasası verileri...

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2026 06:53
CANLI ALTIN FİYATLARI | 28 Nisan Salı günü altın piyasası, dünkü kapanış rakamlarının hemen üzerinde, durağan bir seyirle güne başladı. Haftanın ilk işlem gününde en düşük 6 milyon 797 bin 400 lira, en yüksek ise 6 milyon 851 bin 200 lirayı test eden standart altının kilogramı, günü 6 milyon 800 bin lira seviyesinden kapatmıştı. Küresel piyasalarda ons altının 4.700 dolar eşiğinde tutunma çabası, iç piyasada fiyatların belli bir bant aralığında kalmasına neden oluyor. İşte 28 Nisan 2026 itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasa canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN ALIŞ: 6.762,24 TL

GRAM ALTIN SATIŞ: 6.763,15 TL

28 NİSAN SALI CANLI DÖVİZ KURU

◼ABD Doları: 45,01 (Alış) - 45,05 (Satış)

◼EURO: 52,76 (Alış) - 52,81 (Satış)

◼STERLİN: 60,93 (Alış) - 61,00 (Satış)

Canlı altın fiyatları 28 Nisan 2026

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI (28 NİSAN 2026)

ALIŞ SATIŞ
Gram Altın 6.762,24 TL 6.763,15 TL
Çeyrek Altın 10.969,00 TL 11.086,00 TL
Yarım Altın 21.917,00 TL 22.172,00 TL
Tam Altın 43.243,42 TL 44.103,28 TL
Ata Altın 44.594,77 TL 45.726,71 TL
22 Ayar Bilezik 6.119,01 TL 6.169,22 TL
Gümüş 109,98 TL 110,08 TL

NOT: Altın ve döviz kurunda son bilgiler 28 Nisan Salı günü saat 06.11 itibarıyla alınmıştır.

