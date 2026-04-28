2. Lig ve 3. Lig maçları Tivibu'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk Telekom arasında, 2'nci lig, 3'üncü lig, A Milli Kadın Takımı ve Ümit Milli Takım maçlarının yayın anlaşması imzalandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türk Telekom arasında, 2'nci lig, 3'üncü lig, A Milli Kadın Takımı ve Ümit Milli Takım maçlarının yayın anlaşması imzalandı. İmza törenine; TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ve Türk Telekom yöneticileri katıldı. Gelecek sezon sonuna kadar maçlar, Tivibu Spor ve YAAY platformu üzerinden yayınlanacak.