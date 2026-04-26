27 Nisan 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tatili ile hafta sonunun ardından gözler yeniden eğitim-öğretim takvimine çevrildi. "Yarın okul var mı?" ve "27 Nisan Pazartesi okullar tatil mi?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim takvimine göre 27 Nisan Pazartesi günü için resmi bir tatil kararı bulunmuyor. Buna göre okullar, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim normal ders programı üzerinden devam edecek. Peki, yarın okullar tatil mi? 27 Nisan Pazartesi okullar tatil mi? Detaylar haberimizde...

27 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre; 27 Nisan 2026 Pazartesi günü okullar tatil değildir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından ek bir resmi tatil kararı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Türkiye genelindeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler yarın sabah ders başı yapacaktır.

BİR SONRAKİ RESMİ TATİL NE ZAMAN?

Öğrenciler için nisan ayındaki tatil süreci tamamlanırken, bir sonraki dinlenme fırsatı Mayıs ayında gelecek.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

Cuma gününe denk gelen bu tarihte okullar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak ve öğrenciler 3 günlük bir hafta sonu tatili yapma imkanı bulacak.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Salı gününe denk gelen bu tarihte de okullarda eğitim öğretime ara verilecek.