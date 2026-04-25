Survivor'da Acun'dan yarışmacılara kritik 'Seren Ay' sorusu!

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam, oyun sonuçlarından çok bireysel çatışmalar ve disiplin kararları konuşulacak. Tanıtım fragmanında Lina'nın, Serenay'ın "dobralık ile ukalalığı karıştırdığını" söyleyerek başlattığı tartışma, konseyde kontrol edilemez bir noktaya ulaştı. Serenay'ın gözyaşları içinde "Tutamıyorum kendimi, çıkabilir miyim?" diyerek konseyi terk etme talebi, yaşanan gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi. Acun Ilıcalı'nın disiplin kurallarını hatırlatarak kırmızı takıma yönelttiği "gitmesi daha mı doğru?" anketi, Survivor tarihinde nadir görülen anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Adada huzurun kalmadığını savunan Lina ve Lina'ya "yalancı" diyen Serenay arasındaki bu savaşta, Dominik'ten ayrılacak isim merak konusu. İşte detaylar!

ACUN'DAN KRİTİK SEREN AY SORUSU

Ada konseyinde Lina ve Serenay arasında yaşanan "pişkinlik" ve "hakaret" tartışması kontrolden çıkınca, Acun Ilıcalı Survivor tarihinde nadir görülen bir yönteme başvurdu. Serenay'ın gözyaşları içinde konseyi terk etmek istemesi üzerine araya giren Ilıcalı, Kırmızı takım yarışmacılarına dönerek hayati bir soru yöneltti: "Kırmızı takıma sormak istiyorum, tek tek de soracağım bunu; Serenay sizce adada tehlike arz ediyor mu?"

Ilıcalı, bu sorunun ardından tartışmanın boyutunu daha da ciddileştirerek, "Serenay'ın adadan gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyor musunuz?" diyerek adeta bir kader oylamasının fitilini ateşledi. Yarışmacıların vereceği cevaplar, Serenay'ın sadece takımdaki yerini değil, Survivor 2026'daki geleceğini de belirleyecek. Acun Ilıcalı'nın bu sert tutumu ve disiplin vurgusu, Serenay için yolun sonuna gelindiği iddialarını güçlendirdi.

SERENAY ADADAN GİDİYOR MU?

Acun Ilıcalı'nın konseyde Serenay hakkında yaptığı oylama, diskalifiye veya takımlardan uzaklaştırma kararının habercisi olabilir. Lina'nın "Sen beni Nisa mı sandın? Hakaretten başka bir şey bildiği yok" sözleri ve Serenay'ın "Sana iftira atmadım" savunması arasında kalan Ilıcalı, nihai kararı kırmızı takımın görüşlerine dayanarak verebilir.

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayından hemen önce, 19 Nisan Pazar akşamı yapılan büyük eleme konseyinde adaya veda eden isim de belli olmuştu. Rakiplerinden daha az oy alan veya performans olarak geride kalan Engincan Tura, Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.