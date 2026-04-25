Survivor'da Acun'dan yarışmacılara kritik 'Seren Ay' sorusu!

Ziraat Türkiye Kupası
Survivor 2026’da birleşme sonrası sular durulmuyor! Yayınlanan 16. hafta 5. bölüm tanıtımında, Lina ve Seren Ay arasında yaşanan şiddetli kavga ada konseyine taşındı. Acun Ilıcalı’nın kırmızı takım yarışmacılarına açıkça sorduğu "Serenay sizce adada tehlike arz ediyor mu ve gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusu, izleyicileri "Serenay diskalifiye mi edilecek?" sorusuna kilitledi. Lina’nın "yalan, iftira ve pişkinlik" suçlamalarına Serenay’ın konseyi terk etmek istemesiyle yanıt vermesi, adadaki tüm dengelerin değiştiğini kanıtladı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran bu büyük hesaplaşmada son karar için nefesler tutuldu. İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2026 14:03
TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'da bu akşam, oyun sonuçlarından çok bireysel çatışmalar ve disiplin kararları konuşulacak. Tanıtım fragmanında Lina'nın, Serenay'ın "dobralık ile ukalalığı karıştırdığını" söyleyerek başlattığı tartışma, konseyde kontrol edilemez bir noktaya ulaştı. Serenay'ın gözyaşları içinde "Tutamıyorum kendimi, çıkabilir miyim?" diyerek konseyi terk etme talebi, yaşanan gerginliğin boyutunu gözler önüne serdi. Acun Ilıcalı'nın disiplin kurallarını hatırlatarak kırmızı takıma yönelttiği "gitmesi daha mı doğru?" anketi, Survivor tarihinde nadir görülen anlardan biri olarak kayıtlara geçti. Adada huzurun kalmadığını savunan Lina ve Lina'ya "yalancı" diyen Serenay arasındaki bu savaşta, Dominik'ten ayrılacak isim merak konusu. İşte detaylar!

ACUN'DAN KRİTİK SEREN AY SORUSU

Ada konseyinde Lina ve Serenay arasında yaşanan "pişkinlik" ve "hakaret" tartışması kontrolden çıkınca, Acun Ilıcalı Survivor tarihinde nadir görülen bir yönteme başvurdu. Serenay'ın gözyaşları içinde konseyi terk etmek istemesi üzerine araya giren Ilıcalı, Kırmızı takım yarışmacılarına dönerek hayati bir soru yöneltti: "Kırmızı takıma sormak istiyorum, tek tek de soracağım bunu; Serenay sizce adada tehlike arz ediyor mu?"

Ilıcalı, bu sorunun ardından tartışmanın boyutunu daha da ciddileştirerek, "Serenay'ın adadan gitmesinin daha doğru olduğunu düşünüyor musunuz?" diyerek adeta bir kader oylamasının fitilini ateşledi. Yarışmacıların vereceği cevaplar, Serenay'ın sadece takımdaki yerini değil, Survivor 2026'daki geleceğini de belirleyecek. Acun Ilıcalı'nın bu sert tutumu ve disiplin vurgusu, Serenay için yolun sonuna gelindiği iddialarını güçlendirdi.

SERENAY ADADAN GİDİYOR MU?

Acun Ilıcalı'nın konseyde Serenay hakkında yaptığı oylama, diskalifiye veya takımlardan uzaklaştırma kararının habercisi olabilir. Lina'nın "Sen beni Nisa mı sandın? Hakaretten başka bir şey bildiği yok" sözleri ve Serenay'ın "Sana iftira atmadım" savunması arasında kalan Ilıcalı, nihai kararı kırmızı takımın görüşlerine dayanarak verebilir.

SURVIVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayından hemen önce, 19 Nisan Pazar akşamı yapılan büyük eleme konseyinde adaya veda eden isim de belli olmuştu. Rakiplerinden daha az oy alan veya performans olarak geride kalan Engincan Tura, Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.

G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den!
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor!
Süper Lig şampiyonu açıklandı! Puan kayıpları sonrası inanılmaz oran...
Başkan Erdoğan "acil" dedi: İstanbul için çözüm dönüşüm | TOKİ İstanbul kura çekim töreni
G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü'
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler
Son Dakika
A. Efes evinde Türk Telekom'a şans tanımadı! A. Efes evinde Türk Telekom'a şans tanımadı! 15:28
Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Karagümrük mesaisi başladı! 15:01
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! 14:31
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 14:27
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! 14:03
İkas Eyüpspor-Gaziantep FK | CANLI İkas Eyüpspor-Gaziantep FK | CANLI 13:51
G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' 13:46
Beşiktaş'ta flaş Orkun gelişmesi! Beşiktaş'ta flaş Orkun gelişmesi! 12:55
G.Saray'a Florya'dan ilk gelir müjdesi! G.Saray'a Florya'dan ilk gelir müjdesi! 12:26
Emin Müftüoğlu: Hazırlıklarımız tamam Emin Müftüoğlu: Hazırlıklarımız tamam 12:01
Dev derbi öncesi flaş istatistik! Dev derbi öncesi flaş istatistik! 11:54
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler 11:53