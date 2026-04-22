Survivor büyük ödül oyunu 22 Nisan | İngiltere'ye kimler gitti?

Survivor Türkiye'de 22 Nisan Çarşamba akşamı, yarışmacıları hem fiziksel hem de psikolojik olarak en çok zorlayacak ödül oyunlarından biri oynanıyor. İki oyunu üst üste kazanan tarafın doğrudan uçağa binip İngiltere'ye gideceği bu dev organizasyonda, hırs ve istek hat safhada. Ancak büyük ödülün stresi takım içindeki ipleri de germeye devam ediyor; Nina ve Seda arasındaki "bağırma" tartışması ile Sercan'ın "algı yaratıyorsun" çıkışları parkurdaki gerilimin konseye de taşınacağının sinyallerini veriyor. Herkesin "buradan uzaklaşmak" için yarıştığı bu akşamda, uçağın kimin için kalkacağı büyük bir merak konusu. İşte Survivor 22 Nisan sonuçları!

SURVIVOR BÜYÜK ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Sezonun en büyük ödülü olan İngiltere seyahati için Ünlüler ve Gönüllüler takımı iki aşamalı bir savaşa giriyor. İlk oyunda galip gelerek avantajı eline almak isteyen yarışmacılar, parkurda adeta canını dişine takıyor. Ramazan ve rakipleri arasındaki amansız rekabet göze çarparken, takımların "biz hep dışarıda mı kalacağız?" sitemleri motivasyonun ne kadar yüksek olduğunu gözler önüne serdi. Survivor İngiltere ödül oyununun ilk aşaması henüz sonuçlanmadı. İki oyunu kazanarak büyük ödüle uzanan takım belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR İNGİLTERE ÖDÜLÜNDE NELER VAR?

Acun Ilıcalı tarafından "sezonun en büyük ödülü" olarak nitelendirilen bu seyahat, kazanan takımı Dominik şartlarından tamamen uzaklaştırıp İngiltere'nin büyüleyici atmosferine götürecek. İki aşamalı oyunun sonunda galip gelen ekip, hemen uçağa binerek bu lüks ve keyif dolu ödülün tadını çıkaracak. Oyunun ne kadar zorlu olduğu ve yarışmacıların bu uğurda verdiği hırslı mücadele, sezonun en unutulmaz anlarından birine sahne olacak.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Survivor 1. Eleme Adayı: Beyza Survivor 2. Eleme Adayı: Lina

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Haftanın ilk eleme adayından hemen önce, 19 Nisan Pazar akşamı yapılan büyük eleme konseyinde adaya veda eden isim de belli olmuştu. Rakiplerinden daha az oy alan veya performans olarak geride kalan Engincan Tura, Survivor 2026 hayallerine veda eden isim oldu.