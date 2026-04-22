SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisi saat kaçta? Nasıl, nereden izlenir?

Türk Hava Kuvvetleri'nin dünyaca ünlü akrobasi timi SOLOTÜRK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı onuruna Antalya'da gökyüzüne imzasını atıyor. Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikler kapsamında, F-16 savaş uçağıyla yapılan o efsanevi manevralar bu kez Konyaaltı Sahili üzerinde sergilenecek. Şehrin dört bir yanından izlenebilecek olan bu dev organizasyon, çocukların bayram sevincini adrenalin dolu bir gururla birleştirecek. Peki, SOLOTÜRK gösterisi saat kaçta başlayacak? İşte 23 Nisan Antalya kutlama programının en heyecan verici detayları!

23 Nisan 1920'nin ruhu, 106 yıl sonra bugün Antalya'nın masmavi semalarında yankılanıyor. Her yıl büyük bir merakla beklenen SOLOTÜRK gösterisi, bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ana merkezi olarak belirlenen Konyaaltı bölgesinde gerçekleşecek. Akdeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde, Türk mühendisliğinin ve pilotaj yeteneğinin sınırlarını zorlayan bu gösteri, sadece çocuklara değil, her yaştan vatandaşa milli gurur dolu dakikalar vaat ediyor. Şehir genelinde sabah saatlerinde başlayacak olan çelenk sunma törenleri ve temsili makam devir teslimlerinin ardından, kutlamaların finali gökyüzündeki bu muhteşem şölenle yapılacak. On farklı ülkeden gelen dünya çocuklarının Beach Park'taki dans gösterileriyle renklenen program, SOLOTÜRK'ün motor sesiyle doruk noktasına ulaşacak. İşte SOLOTÜRK 23 Nisan gösterisinin detayları!

Antalya'da gerçekleşecek olan bu görsel şölen için takvimler ve yer bilgisi netleşti. Gösteri, 23 Nisan 2026 Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak. Konyaaltı Sahili / Olbia Meydanı önü semalarında düzenlenecek gösteri, Antalya'nın en ikonik noktalarından biri olan Konyaaltı sahil şeridinde gerçekleşeceği için vatandaşların saatler öncesinden bölgeye akın etmesi bekleniyor.

SOLOTÜRK'ün Antalya semalarındaki performansını takip etmek isteyenler için seçenekler oldukça geniş. Gösteriyi yerinde izlemek isteyenler için en iyi nokta Olbia Meydanı ve çevresidir. Sahil boyunca tüm Konyaaltı şeridinden uçuş net bir şekilde takip edilebilecek. Gösteri anlarının, Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanması bekleniyor.

Ayrıca yerel ve ulusal haber kanallarının akşam bültenlerinde gösterinin en heyecanlı karelerine geniş yer verilmesi bekleniyor. Etkinlik saati yaklaştığında Konyaaltı bölgesinde trafik yoğunluğu yaşanabileceği için izleyicilerin toplu taşıma araçlarını tercih etmesi veya alana erken gitmesi öneriliyor.

