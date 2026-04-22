Kadınların doğum izni uzatıldı mı? TBMM'de kabul edildi: Doğum izni kaç hafta oldu?

TBMM Genel Kurulu'nda bir süredir devam eden yoğun görüşmelerin ardından kabul edilen torba yasa, aile ve toplum güvenliği odaklı maddeleriyle dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan ve toplumda derin izler bırakan okul saldırıları sonrası, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamaya yönelik atılan adımlar yasanın en can alıcı noktalarından birini oluştururken; çalışan kadınların uzun süredir talep ettiği doğum izni sürelerinde de köklü bir değişikliğe gidildi. Devlet memurlarının koruyucu aile olmaya teşvik edilmesinden, parasal destek ödemelerinin yeniden güncellenmesine kadar geniş bir alanı kapsayan bu düzenlemeler, Türkiye'nin sosyal politikalarındaki yeni dönemi de gözler önüne seriyor. Meclis'ten geçen bu kararlar, belirli kriterleri sağlayan vatandaşlar için geriye dönük uygulama haklarını da beraberinde getiriyor. İşte torba yasanın detayları!

KADINLARIN DOĞUM İZNİ UZATILDI MI? KAÇ HAFTA OLDU?

Yasaya göre kadın memur ve çalışanların doğum izinlerinde önemli bir artış sağlandı. Kadın çalışanların analık izinleri toplamda 24 haftaya yükseltildi. Kadınlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere bu izni kullanabilecekler. Sağlık durumunun uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isterlerse doğumdan önceki 2 haftaya kadar kurumlarında çalışmaya devam edebilecekler.

KADINLARA 8 HAFTALIK EK SÜRE HAKK

AK Parti'nin önergesiyle yapılan değişikliğe göre, analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren yirmi dört haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.