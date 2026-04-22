Kadınların doğum izni uzatıldı mı? TBMM'de kabul edildi: Doğum izni kaç hafta oldu?

Ziraat Türkiye Kupası
Milyonlarca ailenin merakla beklediği torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kadın çalışanların doğum izinlerinden, çocukların sosyal medya kullanımına kadar pek çok kritik düzenlemeyi içeren yeni yasa, aile hayatına dair önemli kolaylıklar getiriyor. Sosyal ağ sağlayıcılarına yönelik sert tedbirlerin ve destek ödemelerindeki yeni sınırların belirlendiği yasa, özellikle çalışan annelerin omuzundaki yükü hafifletmeyi hedefliyor. Peki, yeni düzenlemeye göre doğum izni kaç haftaya çıkarıldı? Kimler ek izin hakkından faydalanabilecek? İşte yasalaşan teklifin tüm detayları!

TBMM Genel Kurulu'nda bir süredir devam eden yoğun görüşmelerin ardından kabul edilen torba yasa, aile ve toplum güvenliği odaklı maddeleriyle dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan ve toplumda derin izler bırakan okul saldırıları sonrası, çocukların dijital dünyadaki güvenliğini sağlamaya yönelik atılan adımlar yasanın en can alıcı noktalarından birini oluştururken; çalışan kadınların uzun süredir talep ettiği doğum izni sürelerinde de köklü bir değişikliğe gidildi. Devlet memurlarının koruyucu aile olmaya teşvik edilmesinden, parasal destek ödemelerinin yeniden güncellenmesine kadar geniş bir alanı kapsayan bu düzenlemeler, Türkiye'nin sosyal politikalarındaki yeni dönemi de gözler önüne seriyor. Meclis'ten geçen bu kararlar, belirli kriterleri sağlayan vatandaşlar için geriye dönük uygulama haklarını da beraberinde getiriyor. İşte torba yasanın detayları!

KADINLARIN DOĞUM İZNİ UZATILDI MI? KAÇ HAFTA OLDU?

Yasaya göre kadın memur ve çalışanların doğum izinlerinde önemli bir artış sağlandı. Kadın çalışanların analık izinleri toplamda 24 haftaya yükseltildi. Kadınlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere bu izni kullanabilecekler. Sağlık durumunun uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadınlar, isterlerse doğumdan önceki 2 haftaya kadar kurumlarında çalışmaya devam edebilecekler.

KADINLARA 8 HAFTALIK EK SÜRE HAKK

AK Parti'nin önergesiyle yapılan değişikliğe göre, analık izni süresi dolmuş ancak doğumun gerçekleştiği tarihten itibaren yirmi dört haftalık süreyi 1 Nisan 2026 tarihi itibariyle tamamlamamış olan personele talepleri halinde 8 hafta ilave analık izni verilecek.

G.Saray çeyrek finalde elendi!
Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması!
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı: 15 yaş altına sosyal medya yasağı! Kurallara uymayan platformlara ceza kapıda
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti!
Osimhen'den hakeme sert tepki!
Osimhen'den Günay'a destek paylaşımı! Osimhen'den Günay'a destek paylaşımı! 00:38
Yeni lider M.City! Yeni lider M.City! 00:28
Fransa Kupası'nda Nice finalde! Fransa Kupası'nda Nice finalde! 00:15
Bayern Münih durdurulamıyor! Bayern Münih durdurulamıyor! 00:07
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! 23:36
"Volkan Hoca ile finale gidebileceğimizi..." "Volkan Hoca ile finale gidebileceğimizi..." 23:34
Barış Alper'den Günay ve derbi açıklamaları! Barış Alper'den Günay ve derbi açıklamaları! 23:13
Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! 23:12
Erhan Erentürk: Bu maç bizim için çok iyi oldu! Erhan Erentürk: Bu maç bizim için çok iyi oldu! 23:04
"Doğru oyunla turu geçeceğimizi biliyorduk" "Doğru oyunla turu geçeceğimizi biliyorduk" 23:01
Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! 22:57
Osimhen'den hakeme sert tepki! Osimhen'den hakeme sert tepki! 22:53