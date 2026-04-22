Sosyal medyaya yaş sınırı geldi mi? Sosyal medya kullanma yaşı kaç oldu?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen torba yasa ile birlikte Türkiye, çocukların dijital dünyadaki varlığına dair en kapsamlı hukuki çerçevelerden birini çizdi. Özellikle sosyal medyanın kontrolsüz kullanımı sonucu ortaya çıkan riskleri minimize etmeyi hedefleyen bu düzenleme, "sosyal ağ sağlayıcı" tanımına giren tüm platformları kapsıyor. Kabul edilen yasaya göre, çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimini korumak amacıyla artık sosyal medya platformlarına girişte "beyan" usulü yerine "doğrulama" usulü esas alınacak. Bu hamle, sadece sosyal ağları değil, dijital oyun platformlarını da denetim altına alırken; ebeveynlere de çocuklarının dijital ayak izlerini takip edebilmeleri için yeni yasal araçlar sunuyor. İşte sosyal medyada başlayan "15 yaş" döneminin merak edilen tüm ayrıntıları!

SOSYAL MEDYAYA YAŞ SINIRI GELDİ Mİ?

Yeni düzenleme ile sosyal medya platformlarının uyması gereken teknik ve hukuki zorunluluklar şu şekilde belirlendi:

Yaş Sınırı ve Doğrulama: Sosyal ağ sağlayıcılar, on beş yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak; bu engelin sağlanması için yaş doğrulama dahil gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Oyun Derecelendirmesi: Dijital oyun platformları, usulüne uygun olarak derecelendirilmemiş içerikleri kullanıcılara sunamayacak.

Güvenli Alanlar: Okul, kreş ve yurt gibi çocukların yoğun bulunduğu alanlarda, belirli ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çalışması yasaklanacak.

Kurumsal Yaygınlaşma: Sosyal devlet anlayışının bir sembolü olan Darülaceze, yeni dönemde ülke genelinde yaygınlaştırılacak.

YASAYA UYMAYANLARA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK?

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında getirilen 15 yaş sınırı ve yaş doğrulama yükümlülüğü, platformlar için oldukça bağlayıcı hükümler taşıyor. Ancak bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen, on beş yaş altındaki çocuklara hizmet sunmaya devam eden veya yaş doğrulama konusunda gerekli teknik tedbirleri almayan platformlara uygulanacak ceza ve yaptırım miktarlarına dair teknik detaylar henüz netleşmedi.

Düzenlemenin uygulanma şekli ve denetim mekanizmasına dair usul ve esasların, önümüzdeki süreçte yayımlanacak yönetmeliklerle veya ilgili bakanlıkların ikincil mevzuat çalışmalarıyla tam olarak netlik kazanması bekleniyor. Bununla birlikte, çocukların yoğun bulunduğu okul, kreş ve yurt gibi alanlarda belirli ağır suçlardan hüküm giymiş kişileri çalıştıran kurumlar için de benzer denetimlerin ve caydırıcı idari yaptırımların uygulanacağı öngörülüyor.

HANGİ SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI 15 YAŞ SINIRINA TABİ OLACAK?

Kanun kapsamında "sosyal ağ sağlayıcı" ve "oyun platformu" ifadeleri kullanılmış olsa da, bu sınırın tam olarak hangi uygulamaları kapsayacağına dair spesifik bir platform listesi henüz açıklanmadı. Genel kanı, Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan popüler sosyal ağların ve çok oyunculu dijital oyun platformlarının tamamının bu kapsama gireceği yönünde.

Yasada belirtilen "15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamama" kuralının hangi platformları öncelikli tutacağı veya bu platformların kimlik doğrulama için hangi sistemleri entegre edeceği, Bakanlık tarafından yürütülecek teknik çalışmaların ardından belli olacak. Şu an için odak noktası, çocukların dijital dünyada güvenli alanlarda kalmasını sağlamak olduğundan, etkileşimin ve kullanıcı içeriklerinin yüksek olduğu tüm mecraların bu denetime tabi tutulması bekleniyor.