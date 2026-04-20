Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan Sayısal Loto sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans iş birliğiyle düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. 500 milyon TL'yi aşan dev ikramiye tutarıyla sporseverlerin ve şans oyunu severlerin yakın takibinde olan çekilişte, "Bugün şanslı numaralar hangileri?" sorusu yanıt arıyor. Peki, 20 Nisan Pazartesi Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çekiliş saat kaçta yapılacak? İşte Milli Piyango TV canlı izle ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2026 10:40
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan Sayısal Loto sonuçları

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI | Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Nisan 2026 Pazartesi günü Milli Piyango İdaresi ve Sisal Şans iş birliğiyle gerçekleştirilen çekiliş sonrası merak ediliyor. Haftanın ilk çekilişinde 500 milyon TL'yi aşan dev ikramiye dikkat çekerken, vatandaşlar "Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" ve "Kazanan numaralar neler?" sorularına yanıt arıyor. Çekilişin ardından şanslı rakamlar Milli Piyango TV üzerinden ve online sorgulama ekranı aracılığıyla öğrenilebiliyor. 20 Nisan Sayısal Loto çekilişi, büyük ikramiye heyecanı ve kazandıran numaralarla yoğun ilgi görüyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü (Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi) düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, bugün saat 21:30'da başlayacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekiliş yaklaşık 15-20 dakika sürecek.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 18 NİSAN CUMARTESİ

3-6-38-48-66-69 Joker:89 SüperStar:85

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NEREDEN İZLENİR? (CANLI)

Büyük ikramiye heyecanını anlık olarak yaşamak isteyenler YouTube kanalı üzerinden canlı izleyebilir.

SONRAKİ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 22 Nisan Çarşamba günü, saat 21.30'da gerçekleştirilecek.

Çılgın Sayısal Loto 20 Nisan kazanan numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, klasik Sayısal Loto'nun yenilenmiş ve daha yüksek ikramiye sunan versiyonudur. Oynaması oldukça kolaydır:

  • 1 ile 90 arasından 6 sayı seçilir.Her kolon bir oyun olarak kabul edilir ve isterseniz birden fazla kolon doldurabilirsiniz.
  • Joker (süper star) özelliği vardır.Dilerseniz "Süper Star" kutusunu işaretleyerek ekstra ücretle ek ikramiye kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Süper Star, çekilişte çıkan ek bir sayıdır ve tutturduğunuzda ikramiyeniz katlanabilir.
  • Sistem oyunu ile otomatik kombinasyonlar yapılabilir.6'dan fazla sayı seçmek isterseniz, sistem sizin için çeşitli kombinasyonlar oluşturur (Sistem 7, 8, 9 vb.).
  • İnternetten ya da bayiden oynanabilir.Milli Piyango'nun resmi sitesi, mobil uygulaması veya yetkili bayiler üzerinden kolon doldurup kupon oluşturabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto oyununda;

  • Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
  • İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı numaranın "Joker" numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
  • Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı numaranın "Joker" numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
  • Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
  • Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
  • Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
